'У России нет выбора': Путин заговорил о переговорах с Украиной и вызвал истерику у россиян

Главный военный преступник России Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной, чем вызвал у граждан страны-террориста истерику. Россияне возмутились словами своего диктатора и заявили, что с Украиной договариваться нельзя.

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Граждане РФ в традиционной для себя манере заговорили о "нацистах" и размечтались об "уничтожении" Украины. Своими агрессивными мыслями россияне поделились в пропагандистском Telegram-канале.

Кремлевский диктатор заявил, что Украина якобы должна отменить указ президента Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. При этом в больном воображении Путина сделать это должны Соединенные Штаты.

Также главарь Кремля в очередной раз начал рассказывать сказки о "провальном" контрнаступлении ВСУ и абсурдных потерях украинской армии. Путин считает, что с начала контрнаступательной операции ВСУ якобы потеряли около 18 тысяч бронемашин и более 71 тыс. человек.

В такие цифры не поверили даже россияне, однако больше всего их разозлили слова Путина о переговорах. Граждане РФ продолжили говорить пропагандистскими нарративами о "нацистах" и желании "уничтожить" Украину.

Вместе с тем граждане РФ посоветовали диктатору быть осторожнее с высказываниями о "провальном" контрнаступлении ВСУ, а лучше обратить внимание на руководство минобороны РФ.

Напомним, диктатор Владимир Путин заявил, что государство-террорист разрабатывает оружие "на новых физических принципах". Военный преступник выдал, что такое вооружение "будет обеспечивать безопасность любой страны в ближайшей исторической перспективе".

Ранее Путин снова говорил о вторжении России в Украину и обвинил Запад в войне. Он заявил, что предоставление странами Запада Украине современных истребителей F-16 якобы "ни на что не повлияют" и размечтался о "проваленном контрнаступлении" украинской армии, а также о потерях, которые, по мнению диктатора, понесла Украина.