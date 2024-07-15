У резиденции Путина на Валдае обнаружили новую систему ПВО. Фото

В стране-агрессоре России установили еще одну систему противовоздушной обороны около резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Технику заметили на острове Рябиновый.

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Остров расположен в 3,7 километра от валдайской "дачи" главы Кремля. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, на специально построенной башне установили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

Журналисты указали точные координаты комплекса "Панцирь-С1" — 57.97921, 33.30201.

Издание проанализировало спутниковые снимки Google от 6 мая 2024 года, на которых видно новый "Панцирь-С1". А спутниковые снимки компании Planet.com показали, что установка ПВО у резиденции Путина на Валдае появилась еще в марте 2024 года.

В 2023 году такой же зенитный ракетный комплекс зафиксировали в деревне Ящерово, расположенной в около семи км от путинской резиденции.

В январе 2024 года Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" связывал успешные атаки украинских беспилотников в Петербурге и Ленинградской области с нехваткой технических средств обнаружения и зенитно-ракетных комплексов ПВО, способных сбивать дроны. "Панцири" были брошены на защиту "особо важного" объекта на Валдае", — утверждали авторы канала.

Напомним, что ранее партизанское движение "Атеш" нашло еще одну систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1" – она прикрывает официальную резиденцию Путина в Сочи.

ЗРК находится по координатам 43.534815, 39.813225. Это в 15 км от дачи Путина "Бочаров Ручей" в Сочи.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в поселке Дубовое под Белгородом Вооруженные силы Украины поразили пусковую установку "Панцирь-С1". По предварительным данным, установка была поражена кассетным боеприпасом.

– Кроме того, пусковая установка была уничтожена в районе Борисовки под Белгородом – и там были убиты семь захватчиков.

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