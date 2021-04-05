У Путина поддержали фейк об 'убитом ВСУ ребенке' на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает правдивыми данные боевиков "Л/ДНР" о якобы гибели ребенка "из-за обстрелов ВСУ" в Александровке на Донетчине.

Об этом сообщают российские СМИ. Так, в Кремле официально поддержали очередной откровенный фейк о событиях на Донбассе.

В частности, несмотря на отсутствие какой-либо точной информации о случае, в Кремле не считают, что российские пропагандисты могут делать фейковые новости о гибели детей.

"Я не имею верифицированной информации о гибели этого ребенка. В то же время у меня нет оснований сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных "республик" на этот счет", – заявил Песков.

Известно, что Следственный комитет Российской Федерации даже открыл уголовное производство из-за гибели ребенка по ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором), в чем обвинил украинских военных.

Напомним:

на сайте "народной милиции ДНР" опубликовали фейк о наступлении Вооруженных сил Украины на Донбассе. Оккупанты заявили, что в результате взрыва якобы погиб ребенок и получила ранения женщина.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович потребовал назвать имя и фамилию ребенка, который якобы "погиб из-за обстрелов ВСУ" в Александровке. Он обратил внимание, что такой информации нет.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц") подчеркнул, что в соцсетях пропагандисты распространили фото ребенка, погибшего еще в 2014 году, выдав его за "нынешнее событие".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий придумал фейк, будто бы Вооруженные силы Украины направляют на юго-восток нашей страны снаряды с надписями "Детям Донбасса".