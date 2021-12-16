У Путина отреагировали на решение суда, признавшего присутствие войск РФ на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал приговор суда, который признал присутствие вооруженных сил РФ на Донбассе. Он в очередной раз подчеркнул, что "их там нет", и "речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст".

Как пишет Meduza, чиновник отрицал расположение войск своей страны в самопроголошенных республиках и напомнил только о регулярных поставках "гуманитарной помощи" на эти территории. По его словам, "Л/ДНР" остро в них нуждаются.

"Но ни о каких поставках, тех которые вы процитировали (поставках продуктов питания "в воинские части Вооруженных Сил РФ", расположенные на территории самопровозглашенных "Л/ДНР" - ред.), речи идти не может. Это ошибка тех, кто составлял этот документ", – заявил представитель Кремля.

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Напомним, приговор, о котором идет речь, вынес судья Кировского районного суда в Ростове-на-Дону в России. Само дело касается взяточничества, однако в решении официально говорится о "ДНР" и "ЛНР".

В постановлении отмечено, что фигурант поставлял продовольствие российским военным на территории находившихся там "на дежурстве" незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР". В 2019 году поставки продуктов он едва не сорвал и пытался откупиться взятками.

"Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории "ДНР" и "ЛНР". Он должен был организовать заказ, оплату и загрузку машин необходимым продовольствием", – говорится в постановлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее член общественного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов подтвердил, что РФ вводила в Украину свои войска в 2014-2015 годах. Он также подтвердил участие контингента Российской Федерации в создании "дебальцевского котла".