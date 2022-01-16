У Путина объяснили, почему держат войска у границы с Украиной

Российские войска остаются вблизи границ Украины, но на российской территории, из-за напряженной обстановки в регионе и действий НАТО. Это "меры предосторожности".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN. Чиновник подчеркнул, что россияне фиксируют полеты разведывательных самолетов НАТО, также идет продвижение инфраструктуры альянса к российским границам.

По словам Пескова, в связи с этим принимаются меры предосторожности, чем и обусловлено пребывание военных вблизи границ Украины.

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Отметим, ранее Песков заявил, что напряженность на границе РФ и Украины высока. При этом представитель Кремля вновь отрицал, что страна-агрессор планирует эскалацию на этом участке. Он подчеркнул, что США до сих пор не предоставили доказательств того, что Россия хочет вторгнуться в Украину.

Также Песков заявил о постепенном вторжении НАТО в Украину. Кремль считает это приближением к "красным линиям". Спикер Путина уточнил, что Россия видит угрозу из-за того, что НАТО тесно сотрудничает с Украиной, размещает на ее территории свою инфраструктуру и проводит совместные учения с украинскими военными.

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