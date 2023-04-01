'У нас нет командира, мы всех на* посылаем': оккупант рассказал о 'порядках' во 'второй армии мира'. Перехват

Российский оккупант рассказал, что во "второй армии мира" все совсем не так хорошо, как говорят в росСМИ. Он пожаловался на отсутствие командования – захватчики предоставлены сами себе, их никто не контролирует.

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Об этом стало известно из телефонного разговора военного страны-агрессора, перехваченного Главным управлением разведки Минобороны Украины (чтобы послушать, доскролльте страницу до конца)."У нас нет командира", – сказал оккупант, отвечая на вопрос товарища.

"Мы на**й всех посылаем, кто к нам приходит из командиров, из мобиков, приезжает – мы их нах*ен. Ты кто такой? Хочу хожу, хочу с автоматом, хочу без", – сказал российский военнослужащий.

Захватчиков не снабжают самым необходимым, перебои возникают даже с поставками оружия и боеприпасов. К примеру, форму им отдают те товарищи по службе, которые покидают позиции.

Сами войска РФ, по словам оккупанта, стоят на одном месте. Если фронт и двигается, что это происходит в основном усилиями наемников ЧВК "Вагнер", которых бросают на убой как пушечное мясо, чтобы показать хоть какие-то успехи России.

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Как сообщал OBOZREVATEL, российский оккупант пожаловался на большие потери армии РФ в Украине. Он рассказал, как украинские диверсанты смогли уничтожить целый взвод оккупантов-десантников.

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