У Карелии прорвало дамбу, есть пропавшие без вести: россияне в истерике ищут "украинский след". Видео

В Республике Карелия (РФ) вода размыла установленную во время реконструкции перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Вода снесла несколько домов вместе с людьми, минимум один человек погиб и девять пострадали, еще шесть (из них двое детей) – пропали.

Видео дня

По состоянию на 11:00 понедельника, 29 июля, четырех из шести нашли – это двое взрослых и двое несовершеннолетних. Их передали медикам, пишут росСМИ.

Инцидент произошел в Сегежском округе, там ввели режим ЧС. Глава республики Артур Парфенчиков сообщил: "По направлению движения сброса воды находится дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек".

В МЧС Карелии отчитались, что на месте происшествия работали аэромобильные группировки Невского спасательного центра и ГУ МЧС России по РК, а также вертолет спасателей Ми-8.

Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем.

Россияне в социальных сетях назвали событие трагедией. Некоторые спрашивают, нет ли в этом "украинского следа".

"Все рушится, тонет, взрывается, но все по "плану", "Украинский след?" "Вчерась (28 июля. – Ред.) был 10-ти минутный салют в честь дня ВМФ, кто ж знал что на Беломорканал надо пару КАМАЗов со щебенкой", – пишут россияне в комментариях одного из Telegram-каналов.

Дополняется...