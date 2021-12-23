У бывшего главаря боевиков 'ДНР' нашли элитные апартаменты в Дубае. Видео

Расследователи "Фонда борьбы с коррупцией" российского оппозиционера Алексея Навального нашли у бывшего главаря террористов "ДНР" Александра Бородая новенький автомобиль и несколько объектов недвижимости. Один из них расположен в ОАЭ.

Об этом говорится в расследование, опубликованном на YouTube-канале Навального 22 декабря. Стоимость элитных апартаментов может составлять около 450 тысяч евро (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Квартира площадью 104 квадратных метров расположена в комплексе Grandeur Residences на искусственном острове Палм-Джумейра в Дубае.

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Еще одну квартиру Бородай купил в 2015 году после возвращения из оккупированного Россией Донбасса – ее площадь более 142 квадратов, а рыночная стоимость – около 100 млн рублей (1,3 млн долларов).

Также террорист недавно купил новенький автомобиль 2021 года выпуска – Lexus GX460 за 5,6 млн рублей (76 тысяч долларов).

Как сообщал OBOZREVATEL в мае 2021 года Бородай баллотировался на выборах в Госдуму РФ от партии "Единая Россия". В октябре он стал депутатом.