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Целые ряды новых могил: во Владивостоке похоронили разбитых под Угледаром морпехов. Видео

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
3,6 т.
Целые ряды новых могил: во Владивостоке похоронили разбитых под Угледаром морпехов. Видео

В сеть попало видео с кладбища во Владивостоке, где похоронили оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это элитное подразделение армии страны-агрессора было разбито под Угледаром на Донетчине.

Видео дня

Ролик опубликовали российские Telegram-каналы. Судя по его кадрам, на Морском кладбище во Владивостоке появились целые ряды новых могил (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Целые ряды новых могил: во Владивостоке похоронили разбитых под Угледаром морпехов. Видео

"Ну вот, город Владивосток. Морское кладбище, ребята наши. Красавцы... Сейчас схожу, еще привезли", – говорит на видео посетительница кладбища.

Как известно, 155-й бригада морской пехоты из Владивостока была разбита включительно с командованием под Угледаром.

Целые ряды новых могил: во Владивостоке похоронили разбитых под Угледаром морпехов. Видео

Выжившие морпехи сдались в плен или сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, они расстреляли собственного командира, пославшего их в разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, следком РФ направил комиссию для расследования потерь 155-й бригады вблизи Угледара Донецкой области. В ноябре ВСУ уничтожили там от 300 до 500 оккупантов за четыре дня.

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