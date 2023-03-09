Целые ряды новых могил: во Владивостоке похоронили разбитых под Угледаром морпехов. Видео

В сеть попало видео с кладбища во Владивостоке, где похоронили оккупантов из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Это элитное подразделение армии страны-агрессора было разбито под Угледаром на Донетчине.

Видео дня

Ролик опубликовали российские Telegram-каналы. Судя по его кадрам, на Морском кладбище во Владивостоке появились целые ряды новых могил (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ну вот, город Владивосток. Морское кладбище, ребята наши. Красавцы... Сейчас схожу, еще привезли", – говорит на видео посетительница кладбища.

Как известно, 155-й бригада морской пехоты из Владивостока была разбита включительно с командованием под Угледаром.

Выжившие морпехи сдались в плен или сбежали с поля боя. Вернувшись в место дислокации, они расстреляли собственного командира, пославшего их в разведку.

Как сообщал OBOZREVATEL, следком РФ направил комиссию для расследования потерь 155-й бригады вблизи Угледара Донецкой области. В ноябре ВСУ уничтожили там от 300 до 500 оккупантов за четыре дня.