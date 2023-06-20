'Трепанация черепа, двойник, на ногах протезы': новое фото Буданова вызвало истерику у оккупантов и волну мемов

Российская пропаганда и фрики на ее службе, такие как экс-нардеп Илья Кива, продолжают фантазировать на тему гибели главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Причем кремлевские нахлебники несут всякую чушь то про трепанацию черепа, то про клиническую смерть, то еще какую-то ерунду, ссылаясь якобы на западную прессу.

Видео дня

Однако публикация о том, что 20 июня Буданов в составе украинской делегации посетил посольство Японии в Киеве, вызвала настоящую истерику у самих россиян, а вот украинцы в очередной раз проявили свои таланты, создав ироничные мемы. OBOZREVATEL собрал лучшие из них.

Предатель Кива пребывает в иллюзиях, которым не суждено сбыться. Очень хотелось бы видеть его лицо в момент, когда он увидел живого-здорового Буданова в солнечном Киеве.

Умение шутить и смеяться у украинского народа не отнимет даже война и постоянные угрозы массированных атак. России пора осознать, что все ее выдумки, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране, играют только против нее и ее никудышных пропагандистов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские СМИ всячески разгоняли фейк о смерти генерала Залужного. Сам главнокомандующий украинским войском воспринимает такие сообщения с юмором и не собирается никак реагировать на них, поскольку то, что несла российская пропаганда, было совершенно бессмысленным фейком.

"Залужный всегда смеется над такими историями. Мы привыкли к тому, что россияне распространяют разные истории о нем. Но в этот раз российская пропаганда достигла пика абсурдности", – рассказал побратим и товарищ Залужного Анатолий Штефан.

На днях диктатор Путин попытался выглядеть остроумно перед своими "военкорами" и "блеснул" мыслью, что главнокомандующий ВСУ покинул пределы Украины и командует войском с безопасного расстояния. "Острота" фюрера, который сам из бункера не вылезает, выглядела настолько неправдоподобной, что российский президент решил заведомо себя подстраховать.

"Но я могу ошибаться", – подчеркнул Путин.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!