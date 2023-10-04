Не дал 'откат': ФСБ устроило разборки с губернатором Курской области из-за оборонительных сооружений – ЦНС

В руководстве Курской области РФ возник конфликт из-за разворовывания бюджетных средств, выделенных на оборонительные сооружения, которые оказались фейковыми. Губернатор Роман Старовойт потратил на них более 10 млрд рублей (около 3,69 млрд грн), а местная ФСБ, не получив "отката", угрожает ему уголовным преследованием.

Об этом 3 октября рассказали в Центре национального сопротивления. Там отметили, что ранее получили от подполья в Курской области РФ фото имитации оборонительных сооружений (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

По информации ЦНС, между ФСБ области и Старовойтом возник конфликт из-за того, что последний не поделился отмытыми деньгами.

При этом Старовойт пытается использовать свои связи в Москве, чтобы избежать возбуждения уголовного дела. Именно этим угрожают ему руководители ФСБ региона, если он не даст откат.

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В то же время губернатор решил продолжить отмывать средства, однако стал частично строить реальные обустройства фортификационных сооружений в поселке Теткино. Их фото ЦНС получил от местного подполья.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее росСМИ рассказали, как губернатор Белгородской области Гладков опозорился с "обороной" региона, в результате чего "ДРГ" зашли туда без помех. Руководитель Белгородщины потратил почти 10 млрд рублей на защитные укрепления на границе, однако вопреки его планам, техника российских добровольцев зашла не по линии оборонительных укреплений, а совершенно беспрепятственно по автодороге Козинка – Белгород.

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