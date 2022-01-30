С гуманитарной точки зрения тотальная война России с Украиной немыслима — десятки тысяч погибших, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев. Нужно быть преступником и идиотом, чтобы начать войну.

С экономической точки зрения тотальная война России с Украиной немыслима — стремительный крах российской экономики, которая на 75% зависит от импорта. Очень скоро остановятся ВСЕ важнейшие отрасли промышленности — никакого импортозамещения не существует. Последует полная блокада России, которой просто некому будет продавать свои нефть и газ. Стремительная инфляция и безработица, помноженные на нищее и голодное население. Нужно быть преступником и идиотом, чтобы начать войну.

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С военной точки зрения тотальная война России с Украиной немыслима — в отличие от 2014 года, когда был эффект неожиданности и в Украине фактически не было армии, сегодня изменилось все. Украину поддержит весь мир, Россию не поддержит никто. Мощь Запада превосходит Россию на порядок. Это только по телевизору российские ракеты попадают в цель, в реальности они не попадают никуда. Украинские солдаты понимают, что защищают свою Родину от безумного диктатора, а за что воевать российским солдатам — за дачу Сечина? За яхту Абрамовича? За любовниц Путина? Россия умоется кровью, если решится на вторжение. Никаких сил не хватит для оккупации огромной 44-миллионной страны. Нужно быть преступником и идиотом, чтобы начать войну.

И все эти доводы разума и морали разбиваются о то, что Путин — преступник и идиот. Страх смерти, наркотики, импотенция, деменция, скука, идея-фикс, помноженные на отсутствие интеллекта и эмпатии. Боясь конкуренции, Путин окружил себя холуями и бездарностями, которые постоянно твердят ему о его исключительности и мессианстве. Путин слушает свое окружение — вы гениальны, ваше высочество. Путин смотрит телевизор — все вас любят, Запад боится, а украинцы только и мечтают, чтобы вы скорее пришли. Цветами будут встречать, царь-батюшка.

Это трагедия для России, что ее жизнь и судьба зависит от решения ОДНОГО человека.

Преступника и идиота.