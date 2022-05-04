О ТОМ КАК МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ВЫСТУПАЛА НА МИТИНГЕ В ЗАЩИТУ МИРА

Говорящий рот Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выступила в защиту (Унылой Лошади) мира и по славной советской традиции осудила главных поджигателей войны - ИЗРАИЛЬСКУЮ ВОЕНЩИНУ.

"Всё-таки скажу то, что сейчас вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули информационную кампанию. Возможно им будет интересно. На Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наёмники"

Видео дня

Вот оно чё, Михалыч! Вообще-то эту пламенную речь для Марии Владимировны написали ещё в СССР Но тогда, по недоразумению, эту речь устами Александра Галича озвучил работяга Клим Петрович. Теперь, похоже, ошибку исправили. И тост Марии Владимировны за мир засверкал новыми красками:

Израильская, - говорю, - военщина

Известна всему свету!

Как мать, - говорю, - и как женщина

Требую их к ответу!

Который год я вдовая,

Все счастье - мимо,

Но я стоять готовая

За дело мира!

P.S. С полным текстом тоста можно ознакомиться здесь https://youtube.com/watch?v=_NCyxonSbY8&feature=share