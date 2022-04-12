Тик-ток войска Кадырова уличили в лжи о войне в Украине: в сети появилось разоблачающее видео

В сети появилась подборка, разоблачающая "победы" кадыровцев в Украине. Они мародёрят, пытают, насилуют и убивают безоружных людей, но до смерти боятся украинских воинов.

Поэтому и "побеждают" их исключительно в постановочных фейковых видео. Расследование, посвященное "ТикТок-армии" Кадырова, провели журналисты "Настоящего времени".

Журналисты собрали множество примеров откровенной лжи и пиара, которыми переполнены соцсети Кадырова и его наемников.

Они вспомнили ролик о якобы радостной встрече оккупантов местными жителями в Украине: там оператор почему-то выходит уже из дома "освобожденных мирных жителей" в момент, когда "освободители" только заходят во двор, и хозяева об их приходе, конечно же, "не подозревают".

Видео дня

Напомнили журналисты и об опубликованном Кадыровым 3 апреля ролике о "раздаче гуманитарки Фондом Ахмата Кадырова в Мариуполе". Эту постановку с "привезенными из Чечни" украинским "борошном", макаронами, изготовленными в Киеве, и колбасой "Лікарською" тогда высмеяли все. Расследователи Вellingcat пришли к выводу, что "гуманитарка" была привезена из разграбленных "пехотинцами Путина" украинских магазинов.

Ролик Кадыров впоследствии удалил: очередное вранье объяснить он не посчитал нужным.

Врал Кадыров и его "спецназ" и о прибытии главаря Чечни в Украину. Впервые об этом было заявлено 13 марта. Российские пропагандисты массово тиражировали сообщения о том, что Кадыров "находится в 7 км от Киева", в районе аэродрома в Гостомеле. Находясь в каком-то темном помещении, предатель чеченского народа "провел совещание с силовиками" и "напутствовал их на взятие Киева".

Официальные сообщения о Кадырове в "Гостомеле" чеченские ресурсы удалили, а российские пропагандисты – нет. И это несмотря на то, что украинские журналисты разоблачили ложь Кадырова, убедившись, что ни один из телефонов, которыми он пользуется, не покидал пределы Чечни.

Далее 29 марта Кадыров "побывал в Мариуполе", а пропагандисты в качестве подтверждения его приезда показали фото, на котором главарь Чечни "молится в Мариуполе" на заправке "Роснефти" – таких заправок в Украине нет.

Традиционно на роликах Кадырова нет ни единого указания на то, где и когда сделаны эти видео...

Не отстает от "пехотинца Путина" и его "ТикТок-воинство". Фото "из-под Киева" они делали в Беларуси – местность узнали сами беларусы и верифицировали журналисты-расследователи.

Что уж говорить о военных победах кадыровцев, когда они мужественно сражаются со светофором, гаражной дверью или пустым полуразрушенным домом. Такими роликами заполнены соцсети. Когда же во время "боев" вдруг раздаются настоящие выстрелы – "бесстрашные воины" пугаются и падают на землю.

Враньем является и "контроль кадыровцев" над Мариуполем, о котором бравурно отчитываются чеченские спецназовцы. "Бои в центре города" они снимали в сквере на окраине, а "нацистов уничтожают" в пустых, уже сожженных многоэтажках.

Против украинских воинов "ТикТок армия" Кадырова бессильна. Поэтому они убивают мирных безоружных граждан в том же Мариуполе, в Ирпене, Буче, Гостомеле. Они пытают беззащитных граждан, мародёрят и не стесняются этим хвастаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кадыров пожаловался, что против России воюет весь мир, и пригрозил ядерным оружием.