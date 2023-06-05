Решил и я сказать два слова о Пригожине. Для меня очевидно, что он не рассматривает себя в качестве соперника или даже преемника Путина – по крайней мере, сейчас. Это был бы слишком явный фальстарт с соответствующими последствиями.

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Далее текст на языке оригинала.

Натомість він діє (свідомо або несвідомо) в іншій парадигмі – опричнини. Конкретно – претендує на роль її фактичного керівника Малюти Скуратова (формальним був сам Ґрозний). Опричнина була потрібна царю, щоб зламати елітний опір самодержавству та мобілізувати всі сили на Лівонську війну. Старі інструменти уже не діяли, тому Кремль вдався до прямого терору у верхах (плебеїв постраждала дрібка у процентному відношенні до загиблих патриціїв).

Зараз ситуація в Росії аналогічна, і неважливо, чи Путін сам ініціював опричнину, чи вона склалася явочним порядком. Прямий терор проти еліт уже на порядку денному, і питання в тому, хто ним займеться. Закиди Прігожина до дітей еліти уже прозвучали. Торжества плебеїв через атаку Рубльовки – теж.

До речі, в цьому причина нинішнього протистояння Прігожина з Кадировим – останній занадто довго бачив саме себе головним царським хижаком. І в режимі опричнини ці двоє будуть ворогувати. А от в режимі Смути – ні. Суверенному чеченському хану уже не буде діла до різанини в колишній метрополії,тому можлива нормалізація стосунків з новим Скуратовим. За умови, що той доживе. У опричників ця опція реалізується нечасто.

І захоплення вагнерівцями в полон комбрига ВС РФ не має дивувати – опричне і земське військо ісконно недолюблювали одне одного.

А, і ще – опричники серйозно підставили Кремль у війні з Кримом у 1571 році, що закінчилося спаленням Москви. По тому і опричнина була скасована.

Залишилося дочекатися Лжедмітрія Мєдвєдєва у визволеному Бєлґороді – і гойда!

Не перемикайтеся, буде весело.