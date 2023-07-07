Теперь и женщин зазывают на войну: россияне стали плакаться о "геноциде своих", устроенном Кремлем

Огромные потери оккупационной армии РФ в Украине вынуждают путинский режим придумывать новые способы мобилизовать граждан РФ на преступную войну. Для этого в ход идут все способы, и с каждым днем они становятся все более изощренными. Но утилизации мужского населения РФ Кремлю оказалось мало, теперь на войну стали зазывать и женщин.

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Полное бесправие

С каждым днем удавка затягивается: россиянам создают условия, в которых избежать отправки на войну становится практически невозможно. Путинский режим раз за разом инициирует законодательные новшества, призванные бороться с "уклонистами".

Одно из последних, с которым придется столкнуться миллионам россиян, – это то, что с 11 июля они не смогут получить или обменять автомобильные права, если не явились по повестке в военкомат.

"Мы видим тех, кто не явился, в общей федеральной системе по линии Госавтоинспекции. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационные действия", – заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России Михаил Черников.

По его словам, база данных обновляется ежедневно, и "все, что с военкоматом связано по этим гражданам, у нас есть".

Приказ, предусматривающий ограничение прав на управление автомобилем в случае неявки в военкомат, вступает в силу 11 июля. Это коснется, по приблизительным подсчетам, около 25 млн граждан РФ, в том числе и тех, кто находится за рубежом.

Более того, люди, не желающие становиться "пушечным мясом" в Украине, не смогут в своей стране даже сдать экзамен на права. И это вызвало у россиян настоящую истерику.

"Ладно, в крупных городах – можно временно пересесть на общественный транспорт, а в глубинке, где добраться до той же больницы или школы в ближайшем населенном пункте можно только на автомобиле?", "А если мороз минус 30? Сволочи, это геноцид!" – возмущаются россияне.

Супруги оккупантов устроили бунт

Тем временем взбунтовались жены российских оккупантов из разных регионов РФ – военнослужащих, которые уже более года находятся на территории Украины. Они требуют от власти ротации воюющих.

Жены записали обращение к Путину, в котором предлагают "на законодательном уровне закрепить замену вымотанных мобилизованных, которые находятся на СВО более 8 месяцев, на другие подготовленные резервы". Их обращение с призывом "установить срок службы по мобилизации не более 6 месяцев", по информации "Осторожно. Новости", собрало уже более 24 тысяч подписей.

Одна из жен оккупантов цинично заявила, что сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС и других силовых ведомств РФ покажут "более эффективные результаты на СВО", чем мужчины, "которые мобилизованы с гражданских профессий".

Родственницы оккупантов плачутся, что из-за бессрочной мобилизации они живут "в постоянном напряжении и страхе" – конечно же, умалчивая о том, что творят на войне их мужья, а ведь из-за них погибают и получают ранения в том числе маленькие украинцы.

Супруги военнослужащих в соцсетях также призывают провести вторую волну мобилизации для ротации военных. Как рассказал в интервью OBOZREVATEL представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк, на самом деле мобилизация в России и не прекращалась: "Да, это тихая, скрытая, теневая мобилизация, но она продолжается".

Женщин – на войну

Путинскому режиму оказалось мало утилизировать в Украине мужское население, теперь он взялся за женщин. В Омской области РФ им предлагается заключить контракт с минобороны страны-агрессора – соответствующие рекламные объявления появились в местных пабликах.

Среди востребованных профессий в оккупационной армии – врачи, фельдшеры, медсестры и повара. Причем в рекламных листовках власть использует циничный лозунг: "С мужчинами в одном строю". Конечно же, не упоминая о том, что умирать они тоже будут наравне с мужским населением, а их дети – становиться сиротами.

"Мы призываем всех омичек не вестись на эту рекламу – люди на войне гибнут каждый день, в том числе и в "тылу". Если кто-то из ваших знакомых собирается на войну, покажите ему данные по потерям из Омской области. Нет войне и нет мобилизации!" – пишет Telegram-канал "Омское гражданское объединение".

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину боевые потери российской оккупационной армии уже составили почти 233 тыс. человек. За последние сутки на тот свет отправились 510 оккупантов.