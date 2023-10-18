'Театральные жесты не нужны': Путин сделал циничное заявление о переговорах с Украиной и упомянул США

Президент России Владимир Путин вновь сделал ряд циничных заявлений о войне против Украины и о мирных переговорах, которых, судя по постоянным упоминаниям, очень хотят в Москве. Российский диктатор снисходительно "похвалил" представителей Запада за желание прекратить войну дипломатическим путем и "посоветовал" Киеву отказаться от ранее принятого решения не вести переговоры с представителями путинского режима.

Также Путин передал "послание" президенту США Джо Байдену, ранее констатировавшему, что в стратегическом плане Россия уже проиграла войну с Украиной, и несколько раз повторил, что Вашингтон должен забрать ракеты ATACMS и другое вооружение. Заявления диктатора, сделанные им во время визита в Китай, тиражируют российские пропагандисты.

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Судя по выступлению Путина в Китае, Россия все больше и больше нуждается в переговорах. Однако это желание диктатор приписывает Украине и ее западным партнерам.

В частности, судя по риторике президента РФ, он обижен отказом Киева вести переговоры с ним и его диктаторским режимом.

"Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами. А нужно первое что сделать – отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры. Мы слышим сейчас, что они вроде как бы готовы к каким-то переговорам", – заявил Путин.

Не смог он удержаться и от излюбленной песни российской пропаганды об "усталости" Запада от Украины. Стремление западных стран избежать дальнейшего кровопролития и разрушений Путин расценивает как слабость.

"Уже и ответственные лица, которые курируют направление внешней политики и которые совсем недавно говорили о том, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя – сейчас они уже заговорили другим голосом, уже говорят о том, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров. Это правильная трансформация, трансформация в правильном направлении. Господин Боррель об этом говорит уже. За это похвалю. Но этого недостаточно. Нужно делать конкретные шаги. Если действительно есть желание договариваться", – взялся диктовать свои условия диктатор-изгой.

При этом, во время слов о якобы имеющемся у Украины желании "договариваться" с государством-агрессором, Путин красноречиво почесал нос: жест, который, как утверждают психологи, выдает ложь.

Но больше всего, судя по выступлению Путина, его встревожили поставки США Украине первых дальнобойных ракет ATACMS, накануне, 17 октября, нанесших большие потери оккупантам в ходе первых же использований для ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Так, Путину очень хочется, чтобы Вашингтон забрал все предоставленное Украине вооружение, а президент США Джо Байден приехал к нему на "чаепитие с блинами".

"Зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS, все другое вооружение. Пусть (Байден. – Ред.) садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. Если проиграна война, о чем мы тогда разговариваем? Зачем ATACMS? Задайте ему этот вопрос. Ну, смешно!" – заявил Путин.

Напомним, ранее стало известно, что Европа официально признала Путина нелегитимным президентом, диктатором и прекращает все контакты. Соответствующую резолюцию 13 октября приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). В тексте резолюции также содержится призыв ко всем странам исполнить ордер Международного уголовного суда и арестовать российского президента.