Герасимов попытался ''реформировать'' армию РФ, запретив бороды: это назвали фарсом – разведка Британии

Генерал российской армии Валерий Герасимов после назначения командующим оккупационными войсками в Украине попробовал "реформировать" их. Начал он с улучшения повседневной дисциплины в развернутых подразделениях.

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С тех пор, как военачальник принял командование, офицеры пытались пресечь среди захватчиков ношение бород и неформальной формы, поездки на гражданских автомобилях и использование мобильных телефонов. На это указала британская разведка.

Отмечается, что меры Герасимова были встречены оккупантами скептически. Причем наибольшие насмешки последовали за его попытками улучшить "стандарты бритья" солдат.

Так называемые власти "ДНР" назвали расстановку приоритетов от Герасимова "фарсом", который "затруднит процесс уничтожения врага".

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин также не упустил шанса раскритиковать военное руководство ВС РФ. Он заявил, что "война – время активных и смелых, а не бритых".

"Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтвердит опасения многих его скептиков в России", – считают в разведке Британии.

Там добавили, что, как и министра обороны РФ Сергея Шойгу, генерала Герасимова все чаще считают "оторванным от реальности" и "сосредоточенным на презентации, а не на сути дела".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны отметили, что глава России Владимир Путин ведет особую "игру" с Пригожиным. Там рассказали о ротациях в военном командовании РФ и оценили угрозы для Украины.

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