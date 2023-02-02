'Таких, как я, сотни': мать ликвидированного в Макеевке 'мобика' записала обращение к Путину. Видео

Мать ликвидированного в Макеевке россиянина, которого мобилизовали в армию РФ осенью, записала обращение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Она заявила, что ее сын не числится в списках погибших, а командование попросту игнорирует родственников "демобилизированных" оккупантов.

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Женщина предположила, что это происходит потому, что выплачивать им деньги никто не собирается. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале "Совет матерей и жен".

"Я решила записать это обращение по ряду причин. Во-первых, нас полностью игнорирует командование, не хотят с нами общаться. Поэтому я решила обратиться сразу к президенту. Вы, как глава Федерации, обязаны объяснить, где наши дети, мужья, родственники. Мой сын не числится в списках погибших, но он с 31.12.2022 не выходит на связь. Он был в Макеевке. Никто нам до сих пор не может объяснить, что с нашими родными", – сказала женщина.

Она также потребовала у Путина объяснений, и призвала разобраться в этой ситуации.

"Владимир Владимирович, вы, как ответственный, обязаны объяснить. Мы стучим во все двери - и нет никакой реакции! Вы забрали наших родных из семей, а теперь делаете вид, что ничего не происходит?! Чтобы не выплачивать деньги за погибших?! Таких, как я, сотни матерей! Просим предоставить информацию о наших родных", – добавила мать "мобика".

Напомним, в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке в результате удара по базе оккупантов предварительно погибли 400 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

В министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что во время удара украинских военных по зданию училища в Макеевке Донецкой области в новогоднюю ночь Россия потеряла более 300 своих солдат. Речь идет об убитых и пропавших без вести, а не о раненых.

"Бавовна" в Макеевке вызвала резкую критику военного руководства в российском информпространстве.

При этом власти РФ хотели избавиться от уцелевших в Макеевке солдат, отправив их как пушечное мясо на передовую. Родственница одного из оккупантов рассказала, что выживших "мобиков" хотят списать как ненужных свидетелей.

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