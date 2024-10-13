'Так кто отсталый?' В РФ похвастались почтоматом, чтобы высмеять Украину, и опозорились

Российская пропаганда в очередной раз опозорилась, пытаясь выставить Украину и Запад отсталыми. На этот раз в РФ похвастались почтоматами в подъездах, которыми уже давно не удивишь ни украинцев, ни европейцев.

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Соответствующий пост вечером 12 октября опубликовал российский пропагандист Владислав Поздняков. "Постаматы в России в подъездах дома. Выдают посылки, заказы. Сканируешь QR код и ячейка открывается. А теперь покажите хоть что-то подобное в Европе. Про Украину вообще молчу", – написал он.

Как ни странно, это сообщение Поздняков почти сразу удалил, так как получило много комментариев о том, что почтоматы уже давно есть в разных странах Европы, в том числе и Украине, а также в США.

Ему также указали на то, что это в России этот сервис на самом деле куда менее распространен. Почтоматы в основном устанавливают в Москве.

В Украине же почтоматы есть не только в крупных городах, но и в поселках и селах. Их устанавливают не только в подъездах, но и возле многоквартирных домов, супермаркетов, почтовых отделений.

Как сообщал OBOZ.UA, в России бурно отреагировали на взрывы в Карачеве Брянской области на складе с боеприпасами. Многих разозлило, что ПВО не смогла защитить объект, а власти и пропаганда использовали мягкие формулировки, чтобы не подтверждать результативный удар ВСУ.

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