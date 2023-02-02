Блог | Олена Степова: Тайный Петербург, или Как русские убивают русских

Я всегда смеюсь, когда кто-то из русских пафосно называет Питер культурной столицей россии. Нет, ничего не скажу за архитектуру. Красиво! Особенно, если помнить, что вся архитектура Питера — это Доменико Трезини, Карло Бартоломео Растрелли, Иоганн Браунштейн, Франческо Фонтана, Иоганн Готфрид Шедель, Георг Иоганн Маттарнови, Жан-Батист Александр Леблон. То есть строили Питер, возможно, и русские мужики-каменщики, но вот проектировали как раз цивилизованные люди.

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В остальном Питер — это все же больше Расчленинград, чем Санкт-Петербург. Если исключить архитектуру и всю зарубежную историю памятных и культурных мест Санкт-Петербурга, то остается лишь грязная вода, грязные улицы, грязные подъезды, грязные взгляды хмурых людей, очень много нищих у мусорных баков.

Очень много использованных шприцев везде. Очень много людей в катарсисе или нирване, видимо после использования шприца. Очень много самоубийств в любое время года.

Питер, город кладбищ, сект и сатанизма. Да-да, именно сатанизма, здесь больше всего происходит ритуальных убийств, задерживаются целые секты поклоняющиеся сатане, культу смерти. Периодически в кровавых культовых скандалах всплывают имена детей питерских депутатов или чиновников. Я писала об этом.

Питер город "подснежников". Так сотрудники правоохранительных органов называют трупы, которые находят после схода снега. Не исключение и этот год, СМИ Питера и Ленинградской области уже пестрят сообщениями "люди собрали пазл человека из найденных останков".

Для рядового питерского дворника банально найти в мусорке или куче снега недоеденную или плохо приготовленную расчелненку. Здесь чтят традиции дедов. Что интересно, питерские и московские знают об этом. Они даже узнают каннибалов по специфическому взгляду, поэтому просто умеют держаться подальше от гурманов. А вот приезжие, так сказать, не искушенные, сразу стают откушанными. Питерский каламбур, простите.

Каннибализм здесь настолько привычен, что люди не обращают на это внимание. Я изучила очень много материалов дел по каннибалам россии, все каннибалы жили в густонаселенных районах. То есть квартира, где убивали в густо населенном районе, вынос мусора в мусорный бак, в районе пропадают люди, и никто ни о чем не подозревает. Да просто никому это не нужно, здесь считают, что это личное дело каждого кушать то, что он хочет.

Даже если из какой-то квартиры будут доноситься крики и запахнет жаренным мяском, никто не вызовет милицию, потому что "это их личное дело".

В январе 2009 года весь Московский район Петербурга потрясен пропажей 16-летней Карины Будучьян, которая попросилась остаться с ночевкой у подруги, чтобы сделать реферат по истории, и пропала. Убийцами девушки оказались двое 19-летних питерских "готов". Оказалось, девушка скрывала от родителей ночную жизнь в среде неформалов, тусуясь с Максимом Главатских и Юрием Можновым, которые заманили школьницу в ванну, утопили и съели! В момент убийства в квартире была подруга еще одна ребят, некая Катя, которая не принимала участие в трапезе, но и не мешала ей. Соседка недовольно сообщила при обходе квартир милицией, что, да, слышала странные звуки, похожие "на сдвигания шкафов", но не придала этому внимание, потому что это не ее дело. Обыск квартир начали лишь после того, как в мусорном баке возле дома нашли приготовленные и не доеденные женские останки.

Я написала слово "готы" в кавычках, так как большинство дел по расчлененке и каннибализму на россии просто приписывают "готам", или "неформальной молодежи", как бы указывая на тлетворное влияние Запада, мол, это не русские традиции, это западное тлетворное влияние.

Как-то прочитала в коментах под статьей про задержание очередного каннибала "зачем развивать эту тему, каннибализм древняя церковная российская традиция, это ритуалы, защищающие от бед наших предков и продляющие жизнь нашего рода, не лезьте туда, о чем не ведаете".

Последнее громкое дело о каннибалах, это, пожалуй, задержание девочки, подростка, которая просто ничего не могла кушать, кроме сородичей, и семьи из Краснодарского края, которая просто торговала мясом на рынке и привозила его в рестораны.

Да, кстати, о ресторанах, по россии развита подпольная сеть ресторанов, где подают россиянам россиян. Посещаемость высокая, дорого, есть возможность выбрать еду по видео или каталогу.

Визитная карточка Питера, это, конечно же, фильм "Бандитский Петербург", который вовсе и не фильм. Здесь масса карманников, мошенников все уровней.

Вот пара банальных новостей из "культурной столицы россии": "Петербуржца, съевшего язык жертвы и потерявшего труп в ДТП, будут судить", "Блогера-гонщика из Петербурга обвинили в слежке и вымогательстве", " В Петербурге охранники избили посетителей кафе", "В Петербурге пьяный мужчина домогался к 11-летнему мальчику и его сестре", Под Петербургом оперативники попытались задержать известного экстрасенса и основателя института биосенсорной психологии Владимира Т. Однако подозреваемый в педофилии многодетный отец попытался сбежать от правоохранителей и упал с крыши. У него осталось 14 жен и 15 детей"…

Да, Питер, это еще и "мекка" экстрасенсов, астрологов, целителей, тарологов и астрологов всех мастей, есть даже шаманы. Кстати, Питер — духовная мекка староверов или старообрядцев, хотя они предпочитают, чтобы их называли — древлеправославными. Основная вера здесь до сих пор сохранилась старообрядная, несмотря на официально открытую православно-христианскую нового веяния. Очень модно в Питере быть старовером-колдуном. Выгодно.

Питер стал поставщиком "мяса" и для войны в Украине. Поэтому здесь самое большое кладбище военных, погибших в Украине, которое в этом году пополнилось и аллеей для "вагнеров".

В 2014-м году Питер выделился "культурой". На Донбасс из Питера ехали охотники пострелять в людей, организовывались туры "поиграть в войну живыми людьми", "танчики по-взрослому".

Ну, вот такая небольшая прогулка по улицам "культурной столицы" россии, которую я хочу закончить свежей новостью из нее:

"Питер "Битва за курицу".

В Питере на Московском проспекте нетерпеливые посетители устали ждать свой баскет с крыльями и напали на работников KFC. Мужчины перепрыгнули через стойку, а девушка стала метать в персонал подносы. В заведение вызвали полицию и закрыли его на несколько часов. Известно, что один из участников драки применил перцовый баллончик, о пострадавших не сообщается.

"В данный момент ситуация уже исчерпана, пострадавших нет. Конфликт произошел между гостями в зале, менеджер за стойкой пытался успокоить гостей. Инцидент не был связан с долгим ожиданием заказа, как заявлялось ранее, в KFC приняты высокие стандарты качества и сервиса, которым следуют наши сотрудники", – пояснили в компании".

Что ж, вот вам и культура и ответ на вопрос, что будет с россией, если там будет массовая безработица, отсутствие денег, еды и сервиса. Там будут погромы. Там будет каннибализм. Там русские будут убивать русских. Сейчас русские только развлекаются, лупаша стульями по голове русских. Дальше в ход пойдут арматура. Лома, и оружие привезенное с войны.

Стратег всея россии, который всех переиграл, провел налоговую реформу и теперь на россии не только безработица и дефицит продуктов и товаров, а и новые налоги. С января 2023 года налог будут удерживать с аванса и зарплаты. Раньше работодатель удерживал от начисленной суммы. А теперь будут удерживать в день выдачи аванса и в день выдачи зарплаты.

А вот работа на россии компании Kentucky Fried Chicken, сокращённо KFC — международной сети ресторанов общественного питания, специализирующейся на блюдах из курицы, штаб-квартира которой располагается в городе Луисвилле в штате Кентукки, заставила меня задуматься, а так ли бояться санкций и потери репутации западные фастфуддеры, что любой ценой стараются удержаться на российском рынке? Но это совсем другая история.