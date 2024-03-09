За десятилетия правления Путина, как сам президент России, так и его приближенные и соратники вывезли за границу огромные суммы, на которые, в том числе, построили дворцы и обзавелись яхтами. Коррупция – это часть российской политической жизни, которая санкционирована Путиным и его режимом. В путинской России господствует тренд на обогащение, бессмысленное и беспощадное. Мафия клептократов в ее чистом виде. Спрут, опутавший своими щупальцами всю вертикаль власти в России. А принцип "публичное - не личное" отсутствует напрочь.

Всем можно брать взятки в разной степени — кому-то 2%, а кому-то 22% от государственных заказов себя положить в карман, отпилить. Чиновникам можно участвовать в различных бизнесах, часто этот бизнес контролируя в силу служебного положения и возложенных обязанностей, тратить деньги в интересах своих родственников и так далее. Все эти элементы коррупции являются основополагающими в российской политической и экономической системе.

4 июля 2023 года в России закончила действовать Страсбургская Конвенция о уголовной ответственности за коррупцию. РФ вышла из группы государств против коррупции, в рамках которой функционирует Конвенция. Свое решение РФ мотивировала тем, что после разрыва отношений с Советом Европы Россия осталась в участии в обсуждении докладов этой Группы и права голоса в ней. Таким образом, денонсация Конвенции была необходима якобы для недопущения дискриминационного отношения к Российской Федерации.

Но вернемся к нашему герою - Президенту России, помешанному на роскоши, жадность которого не знает границ.

Журналисты, проводившие расследования, насчитали у Путина флот из 10 яхт, разделенный на северную и южную флотилии".

Владимир Путин и его окружение очень любят яхты вы даже не представляете, насколько российским олигархам и лично Президенту принадлежат самые дорогие и самые большие суда в мире. Их стоимость исчисляется сотнями миллионов долларов. С ними могут сравнится разве что арабские шейхи. Это даже не плавучие крепости, это - плавучие города - дворцы. Если Глобальное потепление добьет ледники и планету, то во время Путин будет в полной безопасности.

Размер яхты в этой гонке показывает размер статуса того или иного владельца в структуре политического влияния в стране. Также владельцы соревнуются во внутреннем убранстве, качестве отделки и даже глубиной бассейнов. Но, говоря о яхтах, надо отдавать себе отчет в том, что яхта - не автомобиль. Ее постоянно надо поддерживать в идеальном состоянии, к тому же на яхте всегда присутствует большая часть команды. Поэтому обслуживание яхты обходится владельцу порядка 10% ее стоимости ежегодно. То есть яхта - удовольствие не из дешевых и за 10 лет эксплуатации ее стоимость без текущих дополнительных расходов удваивается.

Самая большая путинская яхта, персонально построенная для него - "Scheherazade", длинной 140 м, стоимостью 583 100 000 евро. Судно было построено немецкой верфью Lürssen в 2020 году. Яхта названа в честь Алины Кабаевой и является одной из самых больших в мире. Строительство яхты курировала зарегистрированная в Монако компания "Imperial Yachts", которую источник в яхтенной индустрии назвал "людьми Путина, когда дело доходит до яхт". На шестипалубной яхте 6 гостевых кают, большая столовая и спа-центр, турецкий хамам, сауну, криотерапию и гидромассажную комнату., есть вертолетная площадка, салон красоты, кинотеатр, спа-салон, камин и "плавающий" бильярдный стол, и тренажерный зал. Представитель "Imperial Yachts" подтвердил, что фирма была менеджером по строительству "Шахерезады", но в настоящее время не управляет яхтой. И да, там тоже есть аквадискотека. Но уже в сентябре 2021 года, судно стало на якорь в итальянском порту Марина-ди-Каррара для зимовки. Но уже 6 мая 2022 года Власти Италии арестовали роскошную суперяхту Scheherazade, которая по многим причинам считается личной яхтой Путина. "Шахерезада" вышла в море, но ее быстро вернули в порт, силами подразделений министерства финансовой ( в Италии Гвардия Финанса выполняет функции таможни и погранвойск). 6 мая 2022 года власти Италии наложили арест на яхту "Шахерезада", которая была пришвартована в порту. Расследование властей по этой яхте показало, что судно имело "значительные экономические и деловые связи" с высокопоставленными лицами в российском правительстве и лицами, находящимися под санкциями Евросоюза. Примечательно, что "Шахерезада" покинула сухой док во вторник 3 мая и вышла в воды Тирренского моря. Это вызвало резонные опасения властей, что яхта может сбежать. Поэтому и было принято решение о ее аресте. "Шахерезада" зарегистрирована на Каймановых островах и принадлежит компании Bielor Asset Limited с Маршалловых островов. Однако расследование, проведенное Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), выяснило, что все члены экипажа "Шахерезады" штатные сотрудники Федеральной службы охраны России (ФСО), которая отвечает за личную охрану Путина. Офицеры добирались до Милана в компании с Алиной Кабаевой, неофициальной женой Путина, родившей ему, по мнению американский журналистов, троих сыновей.

В марте этого года итальянская газета La Stampa сообщила, что бенефициарным владельцем путинской яхты является Эдуард Худайнатов, экс-гендиректор "Роснефти" и близкий друг Путина и Сечина. Но бывший член экипажа "Шахерезады" сообщил авторитетной The New York Times, что они никогда не слышали и в лицо не видели Худайнатова, а "на борту прямо говорили, что настоящим владельцем "Шахерезады" является Путин". Более того, официальные лица из администрации США также подтвердили американским журналистам, что, по их мнению, яхта связана с Путиным.

Яхта "Шахерезада", которая приписывается главному русскому фавориту, была водоизмещением больше, чем печально известный крейсер "Москва", который, совершил "отрицательное всплытие" от удара украинской ракеты "Нептун" и сейчас покоится на дне. Яхта эта арестована итальянским правительством. Мы знаем источники этих средств, источники коррупции, источники бегства капиталов, откуда эти средства: они все пришли из нефтяных и газовых скважин из Западной Сибири". Она была подарком царю" от российских олигархов. Деньги на нее собирал старый друг Путина Геннадий Тимченко.

Следующая яхта Путина, по состоянию на сегодняшний день флагманская яхта "северной флотилии", доступная диктатору всея России - 82 метровая яхта "Graceful" (Изящная), стоимостью по разным источникам в 100-119 млн. долларов США, длиной 82 м и да, любимая Путиным аквадискотека тут тоже есть. Ее начали строить на верфях Севмаша, на котором строят атомные подводные лодки еще в 2009 году. Через год ее корпус должны были отбуксировать из Северодвинска на ту же верфи Lürssen в Гамбурге, на котором в последствии построят "Шахеризаду". Но у берегов Норвегии яхта села на мель, и в Германии ее пришлось основательно подлатать, от чего ее стоимость явно не стала меньше. Маршруты яхты Грейсфул совпадают с передвижениями Президента, как и "Шахеризады". Собственником судна записана та же фирма, что и Шахеризады - Компания "Аргумент", собственниками которой числится Глава управления делами Президента Колпаков и офицер ФСО Кузнецов. А еще они оба отвечали за строительство дворца Путина под Геленджиком. "Грейсфул" избежала санкций из-за войны против Украины, так как покинула Гамбург, не дожидаясь окончания работ, которые должны были продлится до конца мая, и пришвартовалась в Калининграде. На "Грейсфул" существует бассейн, вертолетная площадка, 2 этажа апартаментов, гостевых кают и гостиных. Путин собирается изменить название яхты на "Косатка" и переместить яхту в порт Санкт-Петербурга.

Яхта "Виктория", длиной 71 м, стоимостью 50,1 млн. долларов США является флагманом "южной флотилии" флота Президента Путина. "Виктория" была построена в середине 2000-х годов на военном заводе "Севмаш" по распоряжению российского президента, наряду с яхтой "Грейсфул". Яхту строили почти 14 лет. Ее везде сопровождает "лодка" "Орион", длиной 38,5 м и стоимостью 14-16 мл. долларов США. Базируется "Виктория" в Сочи и периодически доходит до мыса Идокопас, где находится дворец Путина. Летом 2021 года яхта дошла до аннексированного Крыма, в этом путешествии её сопровождала построенная в 2009 году в итальянском городе Виареджо лодка "Орион". Яхтой "Виктория" часто пользуется Алина Кабаева. После ареста яхты "Шехерезада" в Италии "Виктория" теперь - самая крупная яхта в Чёрном море, связанная с Путиным. К черноморской "флотилии" относятся также "Чайка", находящаяся на балансе Управления делами президента, "Шеллест", принадлежащая организации, связанной с другом Путина Юрием Ковальчуком, и лодка "Орион". В Балтийском море "северном флоте", также есть подобная "флотилия" из трех яхт, крупнейшая из которых "Грейсфул".

Журналисты утверждают, что сейчас это "Виктория" находится на ремонте в доке в турецком порту Тузла под Стамбулом на верфях компании Desan, где строят и ремонтируют даже суда блока НАТО, и даже сняли ее с квадрокоптера.

Первой яхтой Путина был подарок Романа Абрамовича в 2005 году - яхта "Олимпия", стоимостью 37 млн. долларов, длиной в 57 м., называемой в Сочинском морском торговом порту "Плавающий Кремль". Есть свидетельства, что команда яхты состояла из граждан Соединенного королевства, но насколько они достоверны? Возможно, при Абрамовиче, но не при Путине, маниакально боящегося всего на свете.

Яхта "Альдога" путина и Светланы Кривоногих, родившей путину дочь. Стоимость яхты 45 млн. долларов, длина 37 м, в охране противодиверсионный корабль ВМФ России "Юнармеец Балтики", с экипаж составляет боевой группы противодействия подводным диверсионным силам, вооруженным не только крупнокалиберными пулеметами, но и подводным стрелковым специальным оружием. Интерьер яхты описывается как уникальный и драгоценный. На судне присутствует джакузи, бар и вип-каюты.

Яхта "Чайка", длиной 54 м и стоимостью 30 млн. евро, купленная Управлением делами Президента. В 2021 году на яхте произошло свидание Путина и Лукашенко. На судне есть бассейн со стеклянной стеной - водопадом, джакузи, столовая, шесть кают.

Яхта "Шеллест", длиной 46 м и стоимостью 24 млн. долларов, просто необходимая для поездки к дворцу в Геленжике, подаренная Фонду морских традиций. Яхта 3 палубная с пятью каютами класса люкс. от именитого дизайнера.

"Речная" яхта "Нега", длиною в 32 м, стоимостью, 11 млн. долларов, просто необходимая для поездок по Ладожскому и Онежскому озерам, к резиденции Марьялахти и монастырю на острове Коневец. Судно оснащено двумя двигателями Ролс-Ройсу и развивает скорость до 22 узлов, то есть около 41 км/ч. Не смотря на относительно малые размеры, яхта от этого не становится менее роскошной.

Еще в распоряжении Путина, находится 10-я, 15 метровая яхта "Бризо", стоимостью 12 млн. долларов, о которой забывают все журналисты - расследователи.

И все эти яхты стоимостью более миллиарда долларов США принадлежат одному человеку. Напомню, стоимость яхты постоянно растет, из-за высокой стоимости обслуживания. Нет смысла говорить о нарциссизме и жадности последнего, лучше подумаем сколько можно было построить больниц на сотни мест, сколько жизней детей спасти от недугов, а не объявлять сбор средств по телевизору, чтобы "всем миром" спасти ребенка, которое бросило на произвол судьбы государство с таким Президентом - клептоманом. Сколько денег можно пустить в развитие науки или подрастающего поколения. Нет, лучше потратить на очередную игрушки средства, полученные от грабежа недр и как-то не дошедшие до народа. Среди них есть и коррупционные деньги, возглавляемой Путиным властной клептократической вертикали - основы его правления. И изменить это можно лишь сменив власть, которая узурпировала власть в стране, отстояв результаты своего выбора.