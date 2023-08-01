Та же картинка: Захарова цинично сравнила атаки БПЛА на Москву с терактом 11 сентября, но Кремль не поддержал

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на фоне ударов БПЛА по высоткам "Москва-Сити" минувшей ночью, пришла к совершенно сумбурному выводу. По мнению марионеточной чиновницы Кремля, подобные атаки соразмерны масштабам трагедии в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

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Об этом пропагандистка сказала в эфире одного из федеральных каналов. Захарову не смутило даже несметное количество жертв среди американцев в прошлом, и полное отсутствие таковых среди россиян в настоящем.

"Давайте посмотрим другой пример — 11 сентября, башни-близнецы. Колоссальное количество жертв, но методология та же самая. Москва-Сити — гражданский объект, в котором не только находятся офисы, но и жилые помещения, а также административные здания гражданского блока, не имеющие к военному блоку никакого отношения. Та же самая картинка, она как будто повторяется", – противоречит законам логики представительница МИД.

Воспринимать такой бред отказался даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти не видят никакого сходства и, тем более, связи между этими двумя происшествиями.

Напомним, что в ночь на 1 августа власти Москвы сообщили о новой атаке на престижный район "Москва-Сити". Это уже второй удар по башням бизнес-центра, информации о пострадавших нет, Кремль ищет оправдания беспомощности ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, местечковая "звезда" соцсетей после очередной атаки БПЛА по столице РФ заявила, что жить так не может. Девушка живет в одной из высоток Москва-Сити, куда уже несколько дней попадают "неизвестные дроны", поэтому она срочно заказала авиабилеты в Кемерово.

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