Свозили снаряды из КНДР: что известно о военной базе в Краснодарском крае, которая с утра взлетела на воздух

В ночь на 21 сентября Силы обороны нанесли удары по 719 базе артиллерийских боеприпасов в Краснодарском крае, уничтожив ее. На этой базе россияне хранили боеприпасы, в том числе полученные от Северной Кореи.

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Сколько именно боеприпасов хранилось на упомянутой базе, неизвестно, однако есть основания полагать, что концентрация их могла превышать любые нормы. Подробности сообщает военный портал Defense Express.

Издание называет уничтоженную ночью 719 базу артиллерийских боеприпасов под Тихорецком в Краснодарском крае "относительно небольшой" – по сравнению с арсеналами в Тверской области, удары по которым были нанесены в последние дни. Этот военный объект общей площадью около 1 кв. км (по данным CSIS – около 2,6 кв. км) использовался для хранения как боеприпасов, так и артиллерийских систем.

Расположена база в примерно 300 км от линии фронта, она, очевидно, явно играла значительную роль для южной и восточной группировок врага, пишет Defense Express. Поэтому спутниковые снимки фиксировали увеличение укрытий для боеприпасов на территории базы в 2022-2024 годах.

"То есть концентрация боеприпасов на этом объекте могла быть значительно больше и превосходить любые нормы. Более того, именно на эту базу свозили часть артиллерийских боеприпасов из КНДР. Их маршрут в январе 2024 года исследовала OSINT-группа Frontelligence Insight. И именно 719-я база в Тихорецком районе, вместе с складом рядом с поселком Егорлицкое в Ростовской области и Моздоком в Северной Осетии были местом их хранения", – отметили в Defense Express.

Хранение на пораженной базе в Тихорецком районе Краснодарского края РФ северокорейских ракет подтвердил также руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Демилитаризован склад в Тихорецком районе России. На нем также хранили северокорейские KN23, а также артиллерийские и боеприпасы к "Смерчам", – отметил он.

О том, что одним из трех основных мест хранения полученных от КНДР боеприпасов была именно база в Тихорецком районе, говорится и в отчете CSIS. Выбор обусловлен относительной близостью локации к линии фронта, что позволяет быстрее перемещать боеприпасы из Тихорецка к тактическим складам БК, что, отмечают аналитики, целиком укладывается в рамки российской доктрины "продвижения" вместо "вытягивания" поставок.

Базу в Тихорецком районе как место хранения северокорейских боеприпасов Белый дом подтверждал еще 13 октября 2023 года. И именно с минувшей осени в районе базы наблюдается резкий рост активности россиян.

Проанализировав спутниковые снимки от 16 августа 2023 года, в CSIS отметили, что объект состоял из двух функциональных зон – штабной и складской. Штабная территория состояла из штабных, административно-технических построек, помещения для обслуживания и ремонта автотранспорта и техники, малого узла связи, открытого облицованного хранилища и малых водоемов. Территория хранения состояла из примерно четырех закрытых землей складов, 27 облицованных складов, некоторые со зданиями, двух небольших резервуаров, двух мощенных открытых парков для хранения транспортных средств/оборудования и подъездной линии с железнодорожной линией, где хранились боеприпасы, артиллерийские системы, а также загружалось или разгружалось оборудование.

Уже тогда спутники фиксировали около 27 вагонов разных типов, а также "скромное количество контейнеров для хранения/транспортировки и прицепов, расположенных вдоль железнодорожной ветки и главной подъездной дороги". Также на снимках была заметна подготовка для установки еще 14 транспортных контейнеров.

Уже через четыре месяца, 20 декабря 2023-го, спутники зафиксировали резкое увеличение количества недавно построенных хранилищ: на тот момент их насчитывалось около 280 и примерно половина из них были заполнены. В разных хранилищах, предположили аналитики, хранились разные классы боеприпасов, или распределение производилось по назначению для тех или иных полевых подразделений.

Количество железнодорожных вагонов разных типов возросло втрое до примерно 90, стало больше также грузовиков на подъездах к объекту.

На снимках от 10 февраля 2024 количество вагонов составляло около 80, около 35% хранилищ были заняты, а на территории наблюдалось активное движение транспорта. Из этого аналитики заключили, что Тихорецк остается стратегически важным хранилищем боеприпасов для продолжения войны против Украины.

Напомним, утром 21 сентября в минобороны РФ заявили об ущербе 101 украинского беспилотника. Кроме базы в Тихорецком районе, откуда из-за "падения обломков" двух дронов, по версии губернатора Краснодарского края, пришлось эвакуировать более 1200 россиян и закрыть въезд в целый район, взрывы снова раздавались в Тверской области РФ. Там был поражен очередной склад ГРАУ – на этот раз в Октябрьском.