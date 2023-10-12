Путин впервые после выдачи ордера на его арест уехал за границу: какую страну он посетил

Президент России Владимир Путин, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом в марте этого года, впервые выехал за пределы своего государства во избежание вероятности оказаться за решеткой. Диктатор прилетел в Кыргызстан, чей президент Садыр Жапаров во многом зависит от Москвы и ее влияния.

Об этом сообщили российские СМИ. Официальный Бишкек не признает юрисдикцию МУС, поэтому кремлевский фюрер может ощущать себя здесь относительно безопасно.

Вместе с Жапаровым Путин присутствовал на церемонии, посвященной 20-летию основания российской военной авиабазы ​​"Кант" под Бишкеком, стратегически важного объекта, который позволяет Москве проецировать власть в регионе. Диктатор выразил надежду, что Россия расширит свои военные и оборонные связи с Кыргызстаном.

Видео дня

Напомним, в Кремле также анонсировали визит Путина в Китай уже в этом месяце. Пекин, как и Москва не признает юрисдикцию МУС, что делает подозреваемого диктатора фактически неприкасаемым на территории КНР.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и омбудсмена РФ Львовой-Беловой. Они подозреваются в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

Поздней в Госдепе выразили сомнение, что Путина можно судить на трибунале, пока он возглавляет государство. Причина заключается в том, что национальные суды не могут преодолеть иммунитет президентов и лидеров стран.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!