'СВО идет по плану?' У Шойгу похвастались сбиванием украинского 'террористического' воздушного шара, россияне в истерике

Российское минобороны 16 апреля заявило, якобы утром во вторник "Киев пытался совершить террористическую атаку" на Россию неким малоразмерным воздушным шаром. По его пропагандистскому утверждению, ПВО уничтожила объект над территорией Курской области.

Увидев такою информацию, от сарказма не удержались даже сами сторонники путинской войны против Украины. Они подкололи оборонное ведомство РФ во главе с Сергеем Шойгу, вспомнив вымышленного персонажа Винни-Пуха и цитируя строчки из стихотворения о комарах.

"Уже воюем против воздушных шариков? "СВО" идет по плану…", "Ха-ха, вызывайте Винни-Пуха", "Пятачок, неси ружье!", "А за ним комарики на воздушном шарике", "Скоро на воздушных змеях полетят", "Скоро в бой пойдут парапланы", "На очереди комары-камикадзе", – шутили россияне.

Правда, спустя некоторое время комментарии, в которых они каким-либо образом высмеивали версию минобороны о якобы атаке, в российских пабликах начали подчищать и удалять.

Вслед за этим россияне уже писали, мол, зря все смеются, потому что воздушные шары – "достойная замена БПЛА", они "не отражаются на радарах и могут нести серьезные проблемы". Жители Белгорода вообще утверждали, что внутри таких шаров спрятаны сотни дронов, которые "хотят их обстрелять". В итоге многие россияне возмутились, что теперь их ПВО придется тратить дорогие ракеты на сбивание "копеечных, но опасных воздушных шаров".

"Воздушный шар вполне себе бюджетный и доступный БПЛА. А если еще к нему сделать планер на сбросе, то, помимо невероятной дальности, он обретет еще и точность. Воздушный шар может преодолеть тысячи км", "Вроде и смешно, но шарик-то стоит копейки, могут запустить 1000 шт., а между ними Storm Shadow", "…Не очень хорошие последствия будут", "А вот жители Белгорода так не думают, как вы. Это не воздушный шар, а зонд, внутри которого небольшие дроны. Ничего страшного, правда?" – уверяли некоторые россияне.

Кроме этого, жители страны-агрессора приплели сюда "шведско-американский аэростат с новейшей шпионской аппаратурой", который в 2000-х якобы приземлился в Заполярье. А закончилась дискуссия тем, что россияне взвыли о том, как хотят "мира", – призывали договариваться с Украиной, правда, на условиях Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте минобороны РФ заявило о "срыве попытки киевского режима совершить прорыв на приграничную территорию" в Белгородской и Курской областях. Там также похвастались "космическими" потерями, которые якобы понесли силы, попытавшиеся совершить прорыв.

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