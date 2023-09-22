'Сувенир из Амстердама': житель РФ продает на интернет-аукционе фрагмент сбитого малайзийского Боинга MH-17. Фото

Жители страны-агрессора России не устают удивлять своими выходками. Один россиян продает на интернет-аукционе фрагмент сбитого малайзийского Боинга MH-17.

Соответствующий "товар" появился на портале "Авито". За "сувенир из Амстердама", как его называют пользователи, просят 10 тысяч рублей (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В комментарии росСМИ продавец выдал, что фрагмент он нашел в огороде своей бабушки в селе Грабово, над которым и был сбит самолет.

Как ни странно, но мужчина, выставивший на продажу этот "товар", работал в миссии ОБСЕ, собиравшей обломки.

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К слову, за атаку в 2014 году на самолет к пожизненному заключению приговорены трое боевиков: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко – получили пожизненное заключение. Четвертый – Олег Пулатов, умерший в 2021 году, – объявлен невиновным.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября 2022 года, суд Нидерландов вынес приговор по делу о сбитии пассажирского самолета "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия) и сбитого на востоке Украины 17 июля 2014 года.

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