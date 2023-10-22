'Существует страх перед бунтом': в ГУР заявили о скрытой мобилизации в России

Несмотря на ожидания и прогнозы, этой осенью в России не была объявлена новая мобилизация. Однако мобилизационные мероприятия в государстве-агрессоре продолжаются непрерывно, в большинстве своем они носят скрытый характер.

В Кремле опасаются "бунта" среди населения, поэтому преимущественно прибегают к рекрутингу заключенных, должников, представителей неблагонадежных слоев населения, а также солдат срочной службы. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью телеканалу Эспресо.

По его словам, этой осенью в Кремле всерьез планировали начать очередную волну публичной мобилизации для пополнения потрепанных в боях в Украине российских войск. Однако чуть ли не в последний момент от планов, уже лежавших на столе, решили временно отказаться.

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"Есть опасения относительно реакции населения той территории, прежде всего, речь идет о центральных, столичных регионах. Общественное мнение там ничего не стоит, но все же страх перед бунтом, "бессмысленным, беспощадным", у кремлевских карликов существует. Поэтому решаются еще", – отметил Юсов.

Впрочем, по словам представителя ГУР, то, что о мобилизации не было объявлено публично, мобилизационные мероприятия в России продолжаются. Ежемесячно в армию РФ разными способами затягивают около 20 тысяч новобранцев.

"Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплатой или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают. Там новая форма появилась, особенно к бывшим военнослужащим, это принудительное подписание контракта: когда вроде бы вызывают на сверку в военкомат, кладут контракт – и в принципе назад человек не выходит, иначе ему угрожают уже каким-то уголовным преследованием или другими проблемами в жизни", – перечислил секреты "рекрутинга" по-кремлевски Юсов.

Часть мобилизованных таким образом россиян в итоге оказывается на фронте. Однако ценность подобных солдат достаточно сомнительна.

"Говорить о мотивации этих людей, с точки зрения идеологии, с точки зрения "любви" к их родине не приходится, особенно, когда речь идет о депрессивных регионах. Это банальное желание заработать. Ну, в конце концов, те же стиральные машинки и холодильники: мы все видели микроволновки, которые воруют россияне у украинцев. Для некоторых это способ спастись от проблем другого характера, но да, такие мероприятия продолжаются в целом", – отметил представитель ГУР.

К тому же, добавил Юсов, пытаясь решить проблемы с нехваткой живой силы на передовой в Украине, Россия усугубляет проблемы внутри собственного государства.

"Мобилизационный ресурс в РФ больше, чем в Украине, но если говорить о мотивации, о качестве, то у них есть немало проблем и он точно не безграничен. Экономика РФ уже начинает ощущать нехватку, в частности, рабочей силы: на некоторых предприятиях уже не хватает мужских рук. Эта проблема существует и будет увеличиваться", – заметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму оккупанты предлагают банковским должникам идти на контракт в армию РФ. За участие в войне против Украины им обещают федеральную и региональную выплаты, а также материальную помощь по погашению задолженности.

Также Москва пытается восполнять потери оккупационной армии за счет мигрантов. Тех уроженцев других стран, которые приехали жить в Россию и получили российские паспорта , предложили лишать гражданства за отказ воевать против Украины.