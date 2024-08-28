'Существует риск ядерной аварии': Гросси поделился впечатлениями от посещения Курской АЭС

Для Курской атомной станции существует риск ядерной аварии. На КАЭС, хоть и станция работает в штатном режиме, "ситуация серьезная".

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Так считает глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Глава ядерного агентства ООН лично посетил российскую АЭС и поделился своими впечатлениями.

"Опасность или возможность ядерной аварии возникла рядом со станцией", – сказал Гросси, ссылаясь на ведущиеся в Курской области боевые действия.

Он отметил, что станция "работает очень близко к нормальным условиям", но это означает, что "ситуация с безопасностью еще более серьезная". КАЭС, по словам Гросси, "чрезвычайно хрупкая", поскольку у энергоблоков нет защитных куполов.

"Курская АЭС имеет реакторы РБМК, идентичные тем, что были на Чернобыльской АЭС. Они особенно опасны, поскольку не имеют защитного "конфайнмента" и уязвимы. Это создает опасность ядерного инцидента", – считает глава МАГАТЭ.

Однако, ссылаясь на "Росэнергоатом", Гросси заметил, что один реактор станции работает на запланированной мощности, а второй проходит плановое техническое обслуживание.

Согласно открытым данным, Курская АЭС имеет шесть энергоблоков двух разных типов реакторов. Два из них, "чернобыльские", то есть типа РБМК-1000, находятся в состоянии остановки. Еще два реактора типа ВВЭР-510 находятся на стадии строительства. И последние два работают – один в штатном режиме, другой – на профилактике (т.е. вырабатывают запланированный минимум).

Как сообщал OBOZ.UA, Рафаэль Гросси после посещения Курской АЭС собирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, российские войска пытаются "нащупать" направление главного удара ВСУ в Курской области. В частности, россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

Ранее эксперты МАГАТЭ провели инспекцию на Запорожской атомной электростанции, чтобы ознакомиться с последствиями последнего пожара на АЭС.

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