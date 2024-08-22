Директор МАГАТЭ собрался с визитом на Курскую АЭС, потому что "очень обеспокоен" из-за боевых действий
Российский диктатор Владимир Путин пожаловался в МАГАТЭ, что ВСУ якобы "пытались наносить удары" по Курской атомной электростанции. После этого глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что "очень обеспокоен" из-за боевых действий на Курщине.
Также Гросси анонсировал свой визит на Курскую АЭС. Об этом он заявил в интервью Financial Times.
По словам директора МАГАТЭ, Курскую атомную электростанцию он намерен посетить уже на следующей неделе. При этом он добавил, что едет на АЭС "по приглашению российских властей".
Глава агентства рассказал, что намерен поговорить с руководителями атомной электростанции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Кроме того, директор МАГАТЭ выдал, что намерен собрать "любые доказательства того, что АЭС подверглась нападению".
В то же время во время интервью Гросси заявил, что АЭС теперь находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии. Однако слова диктатора РФ о якобы попытках ВСУ атаковать станцию директор МАГАТЭ не комментировал.
"Курская АЭС технически находится в пределах досягаемости артиллерии украинских позиций. И поскольку идут боевые действия, я очень обеспокоен", – заявил директор МАГАТЭ.
Гросси рассказал, что близость Курской АЭС к боевым действиям вызывает "особую обеспокоенность", поскольку на станции функционируют два реактора РБМК, подобные тем, что использовались на Чернобыльской АЭС.
Напомним, российские войска пытаются "нащупать" направление главного удара ВСУ в Курской области. В частности, россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.
Как сообщал OBOZ.UA, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию на Запорожской атомной электростанции, чтобы ознакомиться с последствиями пожара, произошедшего 11-12 августа. Специалисты затруднились четко назвать причину возгорания.
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