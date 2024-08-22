Директор МАГАТЭ собрался с визитом на Курскую АЭС, потому что 'очень обеспокоен' из-за боевых действий

Российский диктатор Владимир Путин пожаловался в МАГАТЭ, что ВСУ якобы "пытались наносить удары" по Курской атомной электростанции. После этого глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что "очень обеспокоен" из-за боевых действий на Курщине.

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Также Гросси анонсировал свой визит на Курскую АЭС. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

По словам директора МАГАТЭ, Курскую атомную электростанцию ​​он намерен посетить уже на следующей неделе. При этом он добавил, что едет на АЭС "по приглашению российских властей".

Глава агентства рассказал, что намерен поговорить с руководителями атомной электростанции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Кроме того, директор МАГАТЭ выдал, что намерен собрать "любые доказательства того, что АЭС подверглась нападению".

В то же время во время интервью Гросси заявил, что АЭС теперь находится в пределах артиллерийской досягаемости украинской армии. Однако слова диктатора РФ о якобы попытках ВСУ атаковать станцию директор МАГАТЭ не комментировал.

"Курская АЭС технически находится в пределах досягаемости артиллерии украинских позиций. И поскольку идут боевые действия, я очень обеспокоен", – заявил директор МАГАТЭ.

Гросси рассказал, что близость Курской АЭС к боевым действиям вызывает "особую обеспокоенность", поскольку на станции функционируют два реактора РБМК, подобные тем, что использовались на Чернобыльской АЭС.

Напомним, российские войска пытаются "нащупать" направление главного удара ВСУ в Курской области. В частности, россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию на Запорожской атомной электростанции, чтобы ознакомиться с последствиями пожара, произошедшего 11-12 августа. Специалисты затруднились четко назвать причину возгорания.

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