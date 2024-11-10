Жители Суджи вышли на митинг с требованием к властям РФ признать войну на Курщине, но их разогнали

В российском Курске беженцы из Суджи устроили митинг, потребовав эвакуации из своего города, находящегося под контролем Сил обороны Украины. Местные власти объявили акцию незаконной и потребовали разойтись.

Видео дня

Видео митинга опубликовали российские СМИ. По их данным, на центральную площадь Курска вышли более сотни человек.

Эти люди остались без жилья из-за российских бомбардировок Суджи.

К ним вышел представитель администрации Курской области по внутренней политике Анатолий Дроган.

Он потребовал разойтись и обратиться в общественную приемную для составления коллективного обращения.

Когда участники митинга отказались, Дроган заявил, что жители Суджи устроили "публичную незаконную акцию".

Он также потребовал показать "тех людей, кто вас сегодня здесь собирал".

В ответ митингующие потребовали, чтобы власти признали, что на Курщине идет война, и эвакуировали людей из Суджи.

Затем на площадь вышла другая чиновница, которая пообещала организовать встречу с губернатором Курщины Алексеем Смирновым 12 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитик Дэвид Акс в статье для Forbes рассказал, что "мирный план" победителя выборов президента США Дональда Трампа может включать передачу Украине части Курщины. По мнению аналитика, вероятно, именно поэтому 7 ноября российские морпехи при поддержке армии КНДР пошли в наступление в регионе.

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