"Страну рвут на части, а Путин закрылся от плохих новостей": в России сделали панический прогноз развития событий

События в Белгородской области показали неспособность Кремля контролировать ситуацию на своей территории, что уж говорить о победе над Украиной. А захват "вагнеровцами" командира российской бригады, который стрелял в "родных" наемников, вывел на новый уровень войну Пригожина с минобороны РФ. Система пошла вразнос: Россию уже начали рвать на части, причем изнутри.

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Пригожин пошел ва-банк

Беспомощность власти относительно "урегулирования ситуации" в Белгородской области сейчас вовсю использует в своих целях глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Он открыто заявляет об отсутствии реакции на все эти события министра обороны РФ Сергея Шойгу, а также генерал-полковника Александра Лапина и начальника Генштаба генерала Валерия Герасимова. И, конечно же, говорит, что уж "вагнеровцы" смогли бы защитить приграничный регион.

Более того, он пригрозил, что отправит своих головорезов туда, не спрашивая минобороны.

"Если министерство обороны в ближайшее время не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территорий РФ, мы придем в Белгородскую область и защитим наш российский народ. Подчеркиваю, защитим наш народ: русских, дагестанцев, чеченцев и этнических украинцев в том числе. Ожидать приглашения и спрашивать разрешения мы не будем. Единственное, потребуем боеприпасы, без них бесполезно приходить", – заявил главарь "Вагнера".

Война Пригожина с минобороны РФ обостряется с каждым днем: дошло уже до того, что его люди разоружили и арестовали командира 72-й бригады ВС РФ подполковника Романа Веневитина, которого обвинили в том, что он и его подчиненные стреляли в "вагнеровцев" на Донбассе.

Видео допроса подполковника армии РФ и его униженных извинений выложил на своем канале лично Пригожин.

А перед этим "повар" заявил, что группы минобороны РФ и вовсе заминировали пути отхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута. "Вагнеровцы" были вынуждены прекратить разминирование, поскольку огонь по ним открыли подразделения российской армии, находящиеся в районе села Семигорье.

На инцидент отреагировал бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин (Стрелков).

"Ждем, когда вслед за подполковником начнут захватывать генералов и показывать в интернете их извинения. И хотя очень многие наши генералы такое вполне заслужили, по сути мы имеем ту самую "махновщину", в которой (в своё время) обвиняли ополчение Л/ДНР и за которую убивали руками того же самого "Вагнера" ровно тех, кто в ней не был виновен "от слова совсем" (а реально виновные в бандитизме, типа Безлера и Козицына, остались целы и невредимы). Пробито очередное дно..." – заявил Стрелков.

Российский аналитик Анатолий Несмиян и вовсе назвал происходящее "государственным бандитизмом".

"Война между полубандитскими формированиями идет уже буквально в открытую. Мы завалили твоего военкора в Питере (Владлена Татарского. – Ред.), а ты у нас подполковника в плен взял. Значит, скоро жди ответ. Принцип эскалации работает только так. Есть государственный терроризм, а то, что происходит сегодня в России, уже полностью укладывается в определение "государственный бандитизм", где власть (и формальная, и параллельные ей власти) перешла к откровенно криминальным действиям. Бандита можно одеть в пиджак от модного дома, можно нацепить на него мундир с иконостасом – но он все равно остается бандитом. Откуда вышли – туда и пришли", – говорит Несмиян.

А бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов убежден, что Россия катится к гражданской войне.

"Ну что ж. Обещали ведь повторить, вот и повторяют. Только не отечественную, а гражданскую. И не Сталина, а Ленина с его фирменным "превратим войну империалистическую в войну гражданскую", – говорит Галлямов.

Сюжет для Netflix

Тем временем ситуация в Белгородской области обостряется с каждым днем. Бойцы Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" в воскресенье взяли в плен двух военнослужащих ВС РФ и пригласили губернатора Гладкова забрать их – в обмен на общение. Также они дали ему гарантии безопасности.

Белгородский губернатор испугался, заявил, что пленные, скорее всего, убиты, и с подачи, судя по всему, ФСБ в последний момент изменил место "встречи".

После этого бойцы РДК и ЛСР выложили еще одно видео, на котором показали намного большее количество пленных россиян. И заявили, что из-за отказа Гладкова забрать пленных те будут переданы украинской стороне для обмена.

В России это вызвало настоящий шок, а в Украине происходящее назвали "сюжетом для Netflix".

Страховка проигравшего

Тем временем первого зампреда комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина пригрозили лишить поста и исключить из "Единой России" после его высказывания о том, что России не удалось достичь ни одной из поставленных целей "спецоперации".

"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать. А теперь вопрос – останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется, могу вам сказать, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется", – неожиданно заявил украинофоб Затулин.

Высказывание российского политика вызвало в РФ эффект разорвавшейся бомбы и панику в рядах однопартийцев: если уж такие "мастодонты" начали говорить открыто, то дела, видимо, "действительно плохи".

Российский аналитик Анатолий Несмиян расценил "демарш" Затулина как попытку уйти от ответственности после разгрома армии РФ.

"Логика Затулина в целом понятна. Когда начнется разбор полетов, то для него крайне полезно иметь в активе пример, что он героически противостоял действующей власти в ее неправильных решениях. Совсем от ответственности уйти не удастся, но смягчающее обстоятельство уже налицо. Возможно, что Затулин уже примерно представляет сроки, когда всё это грохнется окончательно, и начинает стелить под собой соломку", – считает Несмиян.

Путин "в домике"

Пока система идет вразнос, Путин "закрылся" от плохих новостей, так как не хочет о них ничего слышать. Такую информацию опубликовал российский канал "ВЧК-ОГПУ" (по некоторым данным, аффилированный с ФСБ).

Источник канала рассказал, что Путину перестали докладывать плохие новости, особенно о войне, из-за того, что он на них реагирует "крайне раздраженно".

"По словам собеседника, знакомого с ситуацией, на доклады о реальной ситуации Путин реагировал примерно так: в раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием "западной пропаганды", сгущает вслед за ней "тучи", тогда как сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающей со сведениями докладчиков. При этом сам докладчик надолго выпадал из списка людей, которые имеют доступ к президенту РФ. Зато постоянный доступ имели те, кто докладывал только об успехах, а поражения и провалы уменьшали до мелких неприятностей, не играющих существенной роли", – говорится в сообщении.

Источник утверждает, что на данный момент Путину просто перестали приносить "плохие вести", поскольку президент их не хочет слышать. Что, в принципе, объясняет и то, что сейчас происходит на российской территории.