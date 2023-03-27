Странное черное кольцо в небе над Москвой испугало россиян: что произошло. Фото и видео

В Москве заметили дымовой вихрь – черное кольцо, которое "плавало" в небе и медленно поднималось вверх. Многих жителей испугало явление и они начали снимать происходящее на фото и видео.

Видео дня

Инцидент произошел 27 марта над Строгино (район столицы РФ недалеко от МКАДа). Кадрами необычного черного "портала" в небе поделились многие российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На одном из видео женщина не скрывала свою озабоченность: "Что это у нас творится здесь?! Кошмар какой-то!".

Один из пабликов отметил, что это явление для москвичей не в новинку (например, дымовое кольцо в небе появлялось в январе 2022 года).

"Чаще всего это дым, резко вырвавшийся из труб или сооружений круглого сечения. Не развеявшись в атмосфере, такой дым обретает кольцевидную, петлеобразную форму и дрейфует по небу, создавая впечатления окна или портала", – объяснили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 марта под Тулой (РФ) прозвучал мощный взрыв. В населенном пункте Киреевск в 250 км от Москвы заявили о падении беспилотника и трех раненых.

– Тем временем москвичей начали учить складывать "тревожный чемоданчик". Такую инструкцию крутят на больших экранах в центре столицы страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!