newspaper
img
Сергей Высоцкий
Сергей Высоцкий
Украинский политик, народный депутат

Блог | Страх Путина: кто из окружения воткнет нож в спину первым

Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Якщо серьйозно, то для Путіна це все. Чорна мітка. Для того, хто думав що йому усе можна. Що він вичекає. Пережде. Домовиться потім. Розрулить.

Видео дня

Ні. Не вичекає. Не пережде. Не розрулить. І це вже не про Україну. Щоби не було далі з нами - ніякої поблажки для людини, яка вирішила всрати увесь світовий порядок. Сіла грати в чапаєва на шахівниці. Коли навпроти тебе - не шпана підворотні, а стовпи, в руках яких знаходиться увесь глобус.

Шлях від члену елітного світового клубу до парії та багна за дев’ять років. Рекорд. Безпрецедентний рекорд. Ми живемо в постійному пеклі.

Але його внутрішня пекло зараз більше в тисячу разів. Бо тепер до самого кінця одна думка: хто з його ж людей вдарить в спину першим. Хто подумає про те, що розмін одного підстаркуватого ідіота на життя - це добрий розмін.

Страх. До кінця, до останнього подиху - страх, страх і страх…

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...