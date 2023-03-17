Якщо серьйозно, то для Путіна це все. Чорна мітка. Для того, хто думав що йому усе можна. Що він вичекає. Пережде. Домовиться потім. Розрулить.

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Ні. Не вичекає. Не пережде. Не розрулить. І це вже не про Україну. Щоби не було далі з нами - ніякої поблажки для людини, яка вирішила всрати увесь світовий порядок. Сіла грати в чапаєва на шахівниці. Коли навпроти тебе - не шпана підворотні, а стовпи, в руках яких знаходиться увесь глобус.

Шлях від члену елітного світового клубу до парії та багна за дев’ять років. Рекорд. Безпрецедентний рекорд. Ми живемо в постійному пеклі.

Але його внутрішня пекло зараз більше в тисячу разів. Бо тепер до самого кінця одна думка: хто з його ж людей вдарить в спину першим. Хто подумає про те, що розмін одного підстаркуватого ідіота на життя - це добрий розмін.

Страх. До кінця, до останнього подиху - страх, страх і страх…