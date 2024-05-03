Стояла стена огня и дыма: в Москве произошел мощный пожар, к его ликвидации привлекали авиацию. Видео
На востоке Москвы вечером 2 мая горело здание завода по производству искусственного камня. Площадь пожара составляла 2500 квадратных метров постройки.
Об этом сообщают российские СМИ. На месте работало около 120 специалистов и 35 единиц техники, для тушения огня также привлекли авиацию.
Пожар тушили более четырех часов, интенсивное горение происходило на первом, втором и третьем этажах здания, а также на его кровле.
Представители завода полагают, что пожар в производственном цехе могли устроить конкуренты строительной фирмы. В сгоревшем помещении находились материалы, оборудование, а также документация на разработку новых материалов. Предварительный ущерб от пожара составляет более 100 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе раздались взрывы. Очередное энергетическое предприятие государства-агрессора атаковали дроны, после попадания на НПЗ вспыхнул мощный пожар: горела установка первичной переработки нефти.
Как сообщал OBOZ.UA, атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России не только заставили Кремль защищать собственную территорию. Эти удары привели к тому, что "в крупнейшом в мире нефтяном государстве закончился запас бензина".
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