Стояла стена огня и дыма: в Москве произошел мощный пожар, к его ликвидации привлекали авиацию. Видео

На востоке Москвы вечером 2 мая горело здание завода по производству искусственного камня. Площадь пожара составляла 2500 квадратных метров постройки.

Об этом сообщают российские СМИ. На месте работало около 120 специалистов и 35 единиц техники, для тушения огня также привлекли авиацию.

Пожар тушили более четырех часов, интенсивное горение происходило на первом, втором и третьем этажах здания, а также на его кровле.

Представители завода полагают, что пожар в производственном цехе могли устроить конкуренты строительной фирмы. В сгоревшем помещении находились материалы, оборудование, а также документация на разработку новых материалов. Предварительный ущерб от пожара составляет более 100 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 мая на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе раздались взрывы. Очередное энергетическое предприятие государства-агрессора атаковали дроны, после попадания на НПЗ вспыхнул мощный пожар: горела установка первичной переработки нефти.

Как сообщал OBOZ.UA, атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в глубине России не только заставили Кремль защищать собственную территорию. Эти удары привели к тому, что "в крупнейшом в мире нефтяном государстве закончился запас бензина".