Столб черного дыма виден за несколько километров: под Москвой вспыхнул мощный пожар. Видео

На территории государства-террориста России периодически продолжают случаться мощные пожара на различных предприятиях. На этот раз в городе Люберцы Московской области загорелся цех по утилизации пластика и резины.

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Огромный столб черного дыма виден за несколько километров от места происшествия. Об этом пишут российские СМИ и Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Площадь огня на предприятии составила 1500 кв.м. В пресс-службе МЧС по Московской области заявили, что угрозы возгорания соседних зданий нет.

В то же время спустя некоторое время в МЧС заявили, что уже потушили пожар. К ликвидации возгорания привлекались 38 человек и 11 единиц техники.

В пропагандистских Telegram-каналах жители подмосковных Люберцов жалуются, что вынуждены с самого утра дышать ядовитым дымом. При этом отметили, что по каким-то неизвестным причинам масштабные пожары на территории РФ начали случаться все чаще.

Напомним, в Москве 17 апреля вспыхнул сильный пожар. Возгорание произошло в районе ТЭЦ на Бережковской набережной в центре столицы РФ. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Химки (РФ) в ночь на 13 апреля загорелся фермерский рынок. Рядом с ним расположена АЗС "Газпромнефть", поэтому существовала угроза, что огонь перекинется на подземные резервуары с топливом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 апреля в подмосковном Нахабино в России раздался взрыв. По предварительным данным, на складе с запчастями на улице Панфилова взлетел на воздух якобы кислородный баллон, после чего начался пожар.

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