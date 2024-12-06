Задержаны поставки топлива и техники врага: агент 'Атеш' провел диверсию под Москвой. Видео

Под столицей РФ Москвой партизаны подожгли релейный шкаф на железной дороге. Она использовалась агрессором в военный целях, но теперь у россиян проблемы.

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Диверсию совершил агент военного партизанского движения "Атеш". В их Telegram-канале опубликовано видео.

Отмечается, что представитель движения успешно сжег релейный шкаф в районе населенного пункта Чехов Московской области. Он был расположен на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью РФ.

В результате диверсии была нарушена логистика: задержаны отправки топлива и военной техники, предназначенных для снабжения российских войск на линии фронта.

В "Атеш" указали координаты места диверсии – 55.140510013, 37.490481969. Также партизаны подчеркнули, что посвящают эту операцию всем своим сторонникам.

"И, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем Вооруженных сил Украины и Днем святого Николая! Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом!" – заявили в движении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ партизаны помогли сжечь вражеский экипаж с беспилотниками. Это была операция ГУР МО Украины.

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