''Становится не по себе'': в Кремле отреагировали на заявление Джонсона относительно угроз ракетным ударом

В Кремле с характерным "это не мы" отреагировали на заявление бывшего премьера Британии Бориса Джонсона об угрозе ракетным ударом. Политик сказал, что она прозвучала от главы РФ Владимира Путина незадолго до вторжения его войск в Украину.

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Однако пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что "это ложь". Его слова привел российский "Интерфакс".

"То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно спросить, с какой целью он избрал такой вариант изложения", – высказался он.

Песков стал строить догадки, мол, либо это "было несознательно", либо на тот момент британский премьер-министр "фактически не понял", о чем с ним говорил Путин.

"Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", – заявил Песков.

Отметим, что об угрозах от российского лидера в феврале 2022 года Джонсон рассказал в документальном фильме BBC Путин против Запада. В нем же министр обороны Британии Бен Уоллес назвал последние слова Герасимова перед вторжением РФ в Украину. В тот момент российский генерал еще возглавлял генштаб РФ, а ныне – группировку оккупационных войск Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле традиционно с угрозами отреагировали на вероятные поставки Украине немецких танков Leopard 2. Песков заявил, мол, они не предсказывают ничего хорошего для будущих отношений РФ и Германии.

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