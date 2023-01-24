'Не сулят ничего хорошего': в Кремле отреагировали на возможные поставки западных танков Украине

В Кремле традиционно с угрозами отреагировали на вероятные поставки Украине немецких танков Leopard 2. Мол, они не прочат ничего хорошего для будущих отношений России и Германии.

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Такое заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, отношения России со странами Запада и так находятся в низкой точке (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца новости).

"Поставка танков Leopard неизбежно отразится на будущих отношениях России и Германии", – добавил спикер диктатора.

Напомним: накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос о поставках партнерами Украине танков Leopard находится на финальной стадии. По его словам, украинские власти и дипломаты пытаются максимально ускорить принятие решения о предоставлении танков, работа идет на всех уровнях.

"Но в итоге мы всегда получали необходимый результат, и на этот раз также его получим", – добавил глава МИД.

Тем временем в США заявили, что решение Германии о поставке немецких танков Leopard в Украину будет готово в ближайшее время. Немецкое правительство сообщит известие по телефону.

"В ближайшие часы или дни мы, возможно, услышим какие-то новости от Германии", – считает американский чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польша официально запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard 2. Немецкую сторону также призвали присоединиться к коалиции стран.

– В свою очередь, Берлин снова отказался разрешить отправку боевых танков немецкого производства Leopard 2 в Украину, несмотря на сильное давление в собственном правительстве и со стороны союзников. Там заявили, что все еще нужно оценить ситуацию.

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