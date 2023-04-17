"Срочно ракеты по Киеву": россияне устроили истерику в соцсетях после "бавовны" в Белгороде

После того, как в Белгороде (РФ) внезапно вышла из строя одна из подстанций, жители страны-агрессора потребовали отомстить Украине. Еще недавно фанаты Кремля хотели, чтобы украинцы осталась без света, воды и тепла посреди зимы. Теперь "бавовна" помогла белгородцам осознать все "прелести" перебоев с электричеством.

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В пропагандистских группах в Telegram россияне в истерике требовали ударов по Киеву и уничтожения украинцев как нации. Некоторые признали, что такие события, как взрывы в Белгороде, сильно понижают моральный дух.

"Срочно ракеты по Киеву", "Почему по Киеву тактическое ядерное оружие не кинут?" – пишут жители РФ.

Многие комментаторы высмеяли Россию, которая угрожает всему миру, но защитить собственное население не может. Интернет-пользователи припомнили, как российские чиновники неоднократно называли "красной линией" атаки по территории РФ.

"Ну как там центры принятия решений, уже в страхе?" "Да нормально, потерпим", "Красные линии? Нет, не достаточно", "СВО" идет по плану?" – пишут в Telegram.

Напомним, что в Белгороде (РФ) поздно вечером 16 апреля прогремели взрывы, после чего в небо поднялся густой дым, свидетельствующий о прилете. Загорелась подстанция, в областном центре и некоторых других населенных пунктах были проблемы со светом.

Местные паблики озвучили версию о том, что территорию энергетического объекта якобы атаковал "неизвестный беспилотник". В итоге губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что было целых два пожара: на "гражданском объекте" в Белгороде и в Белгородском районе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько часов до удара по электроподстанции в Белгородской области тоже слышали взрывы. Тогда работала ПВО оккупантов (в небе были характерные белые следы-линии). В социальных сетях писали, что российские войска якобы сбили БПЛА.

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