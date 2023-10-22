Для тех, кто не знает: во времена Брежнева и Андропова член Политбюро Черненко руководил аппаратной административно-канцелярской работой, считался незаменимым и в конце концов заменил их обоих, хотя и ненадолго, став последним из трёх полумёртвых генсеков.

В отличие от Черненко, почти неизвестный антон вАйно, являющийся руководителем администрации путина (знаменитые песков и кириенко — его замы!), совершенно здоров и относительно юн: ему лишь 51 год.

Внук главного коммуниста Эстонии тихий аппаратчик вайно может внезапно выйти из канцелярской тени, оказавшись одним из основных претендентов на место путина после его ожидаемого ухода в никуда вследствие дворцового переворота или смерти, но скорее всё-таки — переворота.

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Если агрессивная группа патрушева ставит на патрушевского сына, то более умеренные, готовые, в частности, на мир с Украиной на приемлемых для нас условиях ради снятия санкций, могут поставить на никакого, безамбициозного, почти себя не запятнавшего (хотя — в качестве члена совбеза — тоже находящегося под санкциями) вайно, считающегося послушной и аккуратной серой лошадкой, которая никому не будет мешать.

В этом смысле он даже ещё удобнее мишустина или собянина — опять же никаких, но не настолько.

Для реализации проекта после устранения пуйла премьер мишустин (вариант: двойник путина) выдвигает вайно в премьеры, дурдума поддерживает, после чего новый премьер организует под себя выборы при поддержке вышеуказанной НЕпатрушевской группы.

Ориентировочным сроком чаще всего называют зиму 23/24. Хорошо бы.

Балансировать между Западом и Китаем при этом не придётся: группа планирует ориентацию именно на Запад и в первую очередь — на США. Знают ли об этом сами Штаты, тема отдельная. Удивлюсь, если не знают.

Ведь как раз такой вариант для Цивилизации гораздо спокойнее, чем возиться с какой бы то ни было оппозицией, которая может привести к бунтам, революциям, неконтролируемому распаду и прочей нестабильности. А с вайно (либо подобным, но попробуй его ещё найди, чтобы тоже всех устраивал!) будет и желанное спокойствие, и движение куда надо.

Ибо русской скотине нужен корм, а не демократия. Вот как раз корм она от тихого эстонца и получит. Под негласным контролем кого надо.

И уже на следующих выборах через 6 лет некто вайноподобный наберёт традиционные для этой земли 99,9%. На Западе вздрогнут, ойкнут, но согласятся.

И вышлют сена.