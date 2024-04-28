Сожгли дотла! В России уничтожили два тепловоза: детали и видео
В России были уничтожены два тепловоза – в Оренбурге и Владикавказе. Главное управление разведки Министерства обороны Украины намекнуло о своей причастности к этим случаям, хотя официального заявления не сделало.
Ведомство на своем канале в Telegram рассказало, что 28 апреля в городе Оренбург неизвестные сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М". Пресс-служба поделилась видео сильного пожара, в результате которого тепловоз наверняка получил серьезные повреждения. Автор ролика, снимая российскую железнодорожную технику в огне, показал на камеру растопыренные пальцы.
Похожий инцидент произошел двумя днями раньше, 26 апреля, в городе Владыкавказ. Там ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3".
"ГУР МО Украины констатирует – ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", – объяснили представители ведомства.
Как писал OBOZ.UA:
– Ранее ГУР показало удар по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции оккупантов "Репейник" стоимостью около 10 млн рублей. Разведчики уничтожили эту РЛС, ключевое назначение которой заключается в защите от дронов, именно с помощью БПЛА.
– Украинские защитники также показали, как присылают "поздравления" врагу в Вербное воскресенье.
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