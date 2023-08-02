"Совсем недавно танцевали на Майдане": российский пропагандист набросился на Царева и Монтян за "измену" Кремлю. Видео

Российская пропаганда неожиданно раскритиковала украинских перебежчиков, в частности экс-нардепа от Партии регионов Олега Царева и бывшего киевского адвоката Татьяну Монтян. Украинцы-предатели из кожи вон лезут, работая на агрессора, но все равно не угодили Кремлю.

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С резкой критикой Царева и Монтян выступил пропагандист Борис Якеменко, у которого есть своя передача на "Соловьев LIVE". Хотя переехавшие в РФ беглецы никогда не отличались патриотизмом по отношению к Украине, Якеменко заявил, что они якобы "еще недавно танцевали на Майдане" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Telegram-канал "Сеятель ветра" пошутил, что Царева и Монтян обвинили в том, что они "скрытые б*ндеровцы", которые занимаются "антироссийской пропагандой".

Так, ведущему проекта Соловьева не понравились недавние высказывания украинцев. Монтян попала под раздачу, потому что заявила: мол, ВСУ вот-вот зайдут в Донецк. А Царев ностальгировал, что на территории управления СБУ в Днепре, обстрелянного оккупантами 28 июля, росли кедры, трамвайный путь перед ним был сделан малошумным, а само здание – отремонтировано.

"К нам активно идут люди, которые совсем недавно плясали на Майдане, прославляли ВСУ, поддерживали "Азов". А сегодня они неожиданно оказались не просто патриотами [России], но еще и указывающими нам, каким образом нужно быть патриотами", – возмутился Якеменко.

"Это настолько прекрасно, что даже добавить нечего. Хороший урок не только для всех украинцев, но и для иностранцев вообще – своими в России вы никогда не станете.

Прислуживать Кремлю нет никакого смысла. Сколько ни старайтесь, вы навсегда останетесь для русских шовинистов людьми второго сорта, недорусскими, которые должны помнить о своем неправильном происхождении и знать свое место", – отметил автор "Сеятеля ветра".

Интересно, что совсем недавно один из российских Telegram-каналов сообщил, что против "ура-патриотов" РФ Игоря Стрелкова-Гиркина, Олега Царева, Татьяны Монтян, Захара Прилепина и других в Москве готовятся "репрессии". Документы "всплыли" в сети после неудавшегося мятежа ЧВК "Вагнер".

Как писал OBOZREVATEL:

– Татьяна Монтян попала в базу "Миротворец" еще в 2015 году, однако каким-то образом ей удавалось избегать привлечения к ответственности.

– Предатель Олег Царев выехал в Россию в 2014 году. Недавно он пожаловался на "российские порядки": его смутила кувалда частной военной компании "Вагнер".

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