Смутила кувалда от ЧВК ''Вагнер'': предатель Царев неожиданно пожаловался на ''российские порядки'' и получил ответ. Фото

Бывший народный депутат от "Партии регионов" и беглый сепаратист Олег Царев неожиданно пожаловался на "российские порядки". Его смутила кувалда от ЧВК "Вагнера". В ответ предателю посоветовали наслаждаться жизнью в государстве-террористе.

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Об этом он написал в Telegram. В частности, Цареву не понравилось то, что жандармы разгоняют митинги коммунистов, пока лидер президентской партии "Единая Россия" Сергей Миронов хвастается "полезным" подарком от главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Царев открыто раскритиковал Миронова за фото с орудием "внесудебных расправы" и получил ответ от украинского журналиста Дениса Казанского.

"Так а что не нравится? Это же именно тот "русский мир", за который ты годами боролся. И другого просто не бывает. Тебе же нравилось, когда на Майдане студентам почки отбивали, ты это поддерживал, так чего ты вдруг стал против разгона коммунистов? Наоборот, надо было их посильнее избить, как ты любишь, чтоб вставные челюсти повылетали! Как у вас в России принято. Нечего на митинги ходить!" – заявил Цареву Казанский.

Также журналист упомянул о том, что Царев с 2014 года выступал за "ЛДНР".

"Где пытки в подвалах с самого начала были нормой. Где запытали до смерти даже "главу правительства "ЛНР" Геннадия Цыпкалова. И ты слова против не сказал", – выдал Казанский.

Журналист заявил, что Царев сам выбрал сторону "первобытных садистов".

"Вот и наслаждайся жизнью в России теперь", – резюмировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Царев признал, что планы страны-агрессора России по захвату Украины провалились. Он также признался, что участвовал в российском вторжении.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Царев уже критиковал Россию. Он говорил, что войска РФ "глупо" воюют в Украине. По его мнению, "победа" россиян будет больше похожа на поражение.

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