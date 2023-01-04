''Собрать их всех – и в Макеевку, где наши гибнут'': жители Самары ''порадовались'' за первую рожденную в новом году девочку. Фото

В Самаре (РФ) первой в новом 2023 году родилась девочка нерусской национальности. Она стала шестым ребенком в семье Алымкуловой.

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Новость о рождении девочки появилась в паблике "Подслушано Самара". Жители города и другие россияне устроили истерику и начали сыпать угрозами и оскорблениями в адрес девочки и ее матери Эльнуры.

Они были возмущены тем, что первым родился нерусский ребенок, заявляя, что в Самаре "не место людям других национальностей". Граждане станы-агрессора, руководство которой заявляло о необходимости "денацификации" Украины, не стесняясь выдавали нацистские тезисы о том, что "такие не должны размножаться".

Комментаторы писали, что "гости из Азии" якобы виноваты в "замещении славянской нации".

"Россия превращается в Россистан", "В Чурляндии будем жить", "Понаехали и плодятся", "Вымрем как нация", "Зачем их сюда пускают", "Скоро чисто русских не будет, они множатся как тараканы", – писали россияне.

А один из пользователей сети превзошел всех остальных: он предложил собрать всех граждан РФ, кроме русских, и отправить их в оккупированную Макеевку, где недавно были ликвидированы сотни российских "мобиков". "Наши гибнут за что? Чтобы эти твари плодились?", "Первыми в этом году погибли голубоглазые молодые самарцы, их тут де на родине заместил родившийся таджичонок", – так отреагировали граждане РФ.

"Пусть рожают, надо родину защищать, может потом мальчики у нее будут рождаться, она еще молодая все впереди", "Хорошая новость, это называется рашкозамещение, надеюсь эти таджики посмелее будут и снесут путина", – также писали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты начали говорить о вымышленных "проблемах" в Казахстане. Рупоры Кремля выдали еще один абсурдный фейк о том, что в этой соседней стране могут "активизироваться нацисты".

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