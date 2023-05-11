Снова 'СВО', а не война: Песков придумал оправдание, почему Россия так надолго застряла в Украине

Пресс-секретарь президента РФ снова изменил риторику, объясняя, почему Россия так медленно действует в Украине. По его словам, все дело в том, что страна-агрессор якобы проводит "специальную военную операцию", а не ведет войну. Ранее он заявлял обратное.

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Слова Пескова 10 мая распространили российские пропагандистские СМИ. Он цинично выдал, что Россия, воюя против Украины, якобы пытается сохранять города и человеческие жизни.

"Конечно, сопоставить военный потенциал Украины и России очень сложно. И вы скажете, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не ведут войну", – сказал Песков.

Заявление о том, что российские оккупационные войска якобы не ведут войну, он повторил несколько раз. Из уст представителя Кремля звучала откровенная ложь – он пытался обелить армию РФ, которая продолжает совершать военные преступления и стирать с лица земли украинские города и села.

"Вести войну – это совсем другое дело, это полное уничтожение инфраструктуры, это полное уничтожение городов. Мы этого не делаем. Мы пытаемся сохранять инфраструктуру и мы пытаемся сохранять человеческие жизни", – выдал пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Песков говорил о сроках окончания так называемой "спецоперации" совсем по-другому. Тогда он заявил, что РФ ведет войну, однако не против Украины, а "гибридную войну с недружественными государствами".

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