Снова скрепы! "Казак" из-под Алушты избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего друга, разгорелась драма

В оккупированном Россией Крыму "казак" Сергей из села Изобильное из-под Алушты избил, а затем изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего лучшего друга. Теперь его семья угрожает родственникам потерпевшей убийством из-за заявления в полицию.

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Об этом сообщает российское пропагандистское издание Mash. Также публикуется фотография российского "казака" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"На днях 21-летний Сергей решил встретиться с одноклассником, чтобы выпить, вспомнить прошлые годы и спеть "Ойся, ты Ойся". Товарищ согласился, но уточнил, что будет дома через час, поэтому Сергей может подождать его дома с бабушкой", – пишет Mash.

Но, похоже, все пошло не так, как ожидал товарищ.

"Подвыпивший мужчина пришёл в гости, разделся, озверел и набросился на пожилую женщину. Когда внук пострадавшей приехал, увидел своего лучшего друга храпящим на теле прабабушки. Проснувшись и поняв, что натворил, Сергей сбежал из квартиры и спрятался в машине. Полиция выкурила его оттуда и увезла в отделение. После этого родители молодого казака пообещали убить семью потерпевшей за то, что испортили жизнь сыну", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в российской армии нередки случаи изнасилования даже своих сослуживцев. В частности, российская оккупантка, называющая себя Маргаритой, пожаловалась на издевательства и сексуальные домогательства командования. Также она рассказала, что вместе с ней в полку было семь женщин от 23 до 38 лет, и каждую из них офицеры склоняли к сексуальному контакту. Большинство отказывалось удовлетворять командиров, и одну из оккупанток за это даже подстрелили.

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