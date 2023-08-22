Снова двойник налажал? Путин вдруг забыл, на какой руке у него часы. Видео

Кремлевский диктатор Владимир Путин во вторник, 22 августа, принял участие в заседании российского Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. В ходе совещания он вдруг забыл, на какой руке у него часы.

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Курьезный момент попал на видео. Ролик опубликовали в соцсетях (чтобы посмотреть видео, досскролльте страницу до конца).

Так, на кадрах видно, как диктатор попытался посмотреть время на своих часах, но перепутал левую руку с правой, на которой их носит.

Путин или его двойник сначала выставил левую руку и ждал там увидеть свои наручные часы. Когда этого не произошло, российский лидер расстроился, что четко видно по его гримасе.

После этого он почесал затылок правой рукой, на которой и были часы, которые диктатор даже не заметил. Затем президент РФ снова вернулся к работе с документами.

Позже с часами произошел еще один курьез, когда Путин нервно мял их в руках.

Напомним, что в России впервые было обнаружено доказательство существования у президента РФ Владимира Путина двойников. Это доказательство по недосмотру оказали в самом Кремле.

Также о возможном наличии двойников у Путина заявлял глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его данным, глава Кремля неизлечимо болен раком и имеет двойников, поэтому никто не может с уверенностью сказать, когда на публике появляется реальный Путин.