'Сначала хотели отодвинуть границы НАТО, получилось как-то не так': Скабеева загрустила из-за хода войны против Украины. Видео

Российские пропагандисты никак не могут определиться ни с "целями" вторжения России в Украину, ни с тем, что же считать победой РФ в развязанной ею войне. Российская пропагандистка Ольга Скабеева, к примеру, от "за три дня до Киева" перешла к мечтам о полном захвате четырех украинских областей, которые РФ объявила "своими".

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Прежние "цели" в виде "отодвижения границ НАТО" от РФ она с грустью признала проваленными. Фрагмент из пропагандистского шоу на одном из российских федеральных каналов, в котором Скабеева и один из "экспертов" пытаются найти смысл в бессмысленной и кровопролитной бойне, устроенной РФ в Украине, появился в сети.

В этом видео один из "экспертов" российского телевидения, некто Дмитрий Абзалов, вопрошает: а чего же, собственно, Россия хочет добиться в результате затянувшейся полномасштабной войны против Украины.

"Что для нас будет победа? Это самый главный вопрос для нас, я полагаю, в этом году. И что мы вообще предполагаем под победой? И этот вопрос, на самом деле, нам самим надо задать прежде всего. Потому что у Зеленского задача заключается в том, что там саммит, он соответственно к нему пытается получить уже после всего этого процесса..." – рассуждает Абзалов, намекая на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина от июльского саммита НАТО ожидает конкретики о гарантиях безопасности и перспективах евроатлантической интеграции нашей страны.

Однако пропагандистка его прерывает.

"Ну пока для нас промежуточный вариант – это хотя бы освобождение тех четырех областей, которые мы записали в свою конституцию. Будет ли это победа – большой вопрос, особенно имея в виду, что изначально мы хотели отодвинуть границы НАТО. Вышло пока не так", – выдает она свою, сильно урезанную по сравнению с заявлениями годовой давности, версию "целей" РФ, часть из которых, признает Скабеева, провалена полностью.

На это "эксперт" парирует: "отодвижение границ НАТО" в контексте вторжения в Украину – это чушь.

"С учетом того, что Украина никогда не была членом НАТО, военная операция в Украине никак не отодвигает границы НАТО. Но вопрос в другом заключается. В том, что пока мы сами не знаем, вот конкретно сейчас, в мае 2023 года. что конкретно это за победа и какая она будет", – выдал он.

Напомним, ранее Скабеева расстраивалась из-за спутниковых фото окопов в Крыму и "зубов дракона". До пропагандистки дошло, что в 21 веке, когда со спутников видно все до метра и в деталях, утаить что-либо от главного "врага", США, Россия просто не в состоянии. Более того, американцы делятся увиденным с украинцами, следовательно, Украина в курсе, как именно РФ намеревается "защищаться" от контрнаступления ВСУ.