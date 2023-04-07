'Американцы все видят': Скабеева загрустила из-за спутниковых фото окопов в Крыму и 'зубов дракона'. Видео

Российская топ-пропагандистка Ольга Скабеева очень недовольна тем, что Соединенные Штаты Америки следят на подготовкой оккупантов в Крыму к контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Она возмутилась, что американцы передали Украине спутниковые снимки многочисленных окопов и "зубов дракона" на полуострове.

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Речь идет о фото американской компании Maxar, которые публиковало издание The Washington Post. Скабеева отметила, что на этих снимках сверху видно все (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Американцы все видят. А если так, значит видят и украинцы? Как выстраивать оборону, когда все вообще как на ладони?" – спрашивала она.

Скабеева и ее муж, пропагандист Евгений Попов, посвятили грядущему наступлению ВСУ и угрозам для Крыма целый выпуск. В нем они обсуждали, что первыми целями, которые уничтожит Украина, будут Крымский мост и все авиабазы войск РФ.

"В Киеве заявили, что в бой за Крым скоро вступит разработанный с помощью технологий НАТО ракетный комплекс "Сапсан" – аналог американского HIMARS", – сокрушался Попов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спутниковые снимки показали, что оккупанты в Крыму вырыли длинные линии окопов и глубоких траншей, чтобы останавливать военную технику. Между укреплениями россияне разместили артиллерию.

– Кроме того, за период с февраля по март Россия вывела свою военную технику со складов и баз, размещенных на севере временно оккупированного полуострова.

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